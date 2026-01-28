趕車要求「禮讓手扶梯左側」　台北男1動作被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）前年3月間在台北市某捷運站出口搭乘手扶梯，為了趕車想請站在前方的民眾禮讓手扶梯左邊通道，雙方卻因此發生爭執。雖然阿輝辯稱當時擔心對方逃跑，所以依法將人當成現行犯壓制，但高等法院法官沒有採信他的說詞，日前依犯傷害罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿輝為了手扶梯「讓道」問題，與其他民眾發生爭執。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿輝2024年3月間在台北市某捷運站的出口處搭乘手扶梯下樓，想要從站在手扶梯兩側的A、B兩男中間通過，A男說了一句「下次走樓梯」，雙方隨即爆發言語爭執，過程中他又聽到B男說，「Who the f**k are you？」他一氣之下便拉著B男的手腕，將人從手扶梯上拉扯至平面處理論，導致B男手腕受傷，進而挨告。

阿輝到案後矢口否認傷害犯行，他辯稱，當時為了趕車，想請前方的A男禮讓手扶梯左側通道，卻遭到言語挑釁，於是決定出聲糾正，結果又遭到B男暴衝式英文三字經辱罵，當下先以口頭與手勢示意，要求一起去找站務中心工作人員評理，但遭到拒絕，他判定對方有逃逸的可能，才會依法將人當成現行犯壓制並決定報警，過程中沒有做出任何攻擊動作或說出威脅言語，B男之所以會受傷，也是心虛想要逃跑所導致。

然而，阿輝一審仍被依犯傷害罪，判處拘役55日，他提出上訴。高等法院二審法官認為，經檢視站內的錄影畫面檔案，發現是阿輝先與B男發生口角衝突，B男沒有做出任何肢體動作或逃跑行為，他卻抓住B男意圖將人拉下手扶梯，完全不顧B男抓著手扶梯掙扎，以及旁邊A男的勸說，他仍繼續抓著B男大約13秒才鬆手。

法官表示，從現有證據看來，阿輝聲稱是「怕B男逃逸因而將其逮捕並扭送員警」，這部分的說詞難認可採，最終仍認定他具有傷害不確定故意，裁定撤銷原判決，改依犯傷害罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案確定。