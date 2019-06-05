穿內褲打LOL！門鈴突響...飄怪聲「我肚裡有你小孩」他嚇壞　結局神展開

▲當時原po在家光著上半身玩電腦。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名男網友周末在家打LOL時，門鈴突然響起，於是他按下對講機，並不解地問「請問是哪位？」怎料不僅傳出一陣詭異怪聲，還說「我肚子裡有你的小孩」，讓他瞬間雞皮疙瘩掉滿地，而結局惹笑一票鄉民，紛紛安慰他說「這是生活情趣呀！」

男網友日前在PTT笨版發文，還原當天經過，「下午熱的要死，在房間穿著內褲打LOL時，忽然門鈴響了，奇怪...這時間哪來的客人？」雖然滿頭問號，但他還是飛快接起對講機，詢問對方來意。

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▲還好反應還算快，沒有講錯話XDDD。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此時，一個陌生的怪聲從對講機傳了出來，吞吞吐吐地說「我......我是......」、「我肚子裡有你的小孩，幫我開門」。一席話讓他腦袋大當機，定格了足足5秒才回過神，不禁哀怨大喊，「老婆妳幹嘛不帶鑰匙啦，還變個怪聲...靠杯喔！」而被識破的妻子也笑著回覆正常，嬌喊著「幫我開門啦~。」

鄉民看完都笑了，紛紛留言表示，「覺得原po老婆很可愛XD」、「結果打開不是老婆(抖」、「想了5秒...麗華、小夢、Jamie、慧雯、Sandy到底哪一個」、「賭對了，平安無價」、「老婆好好笑」、「那五秒到底想起幾個名字」、「喊錯名字可能笨板人數-1」。

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