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館長嗆李婉鈺案「檢察官刁難」：把我員工叫去調查2次

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▼▲館長跟李婉鈺因為上直播糾紛槓上。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）

社會中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢被新北地檢署起訴後，4日晚間9點在直播平台上表示，這件事很有榮譽感，因為「法院外面站了很多我的粉絲」。他指出，檢察官不僅將他本人找去調查，還將「我的所有員工」都調去，甚至還傳喚了2次，不符合妨礙名譽案件的偵查流程。

陳之漢指出，台灣法律「判出來不是誰對誰錯」，而是看誰更會說謊，「台灣的法律並不是保障一個好人，它（法律）只是在保障更會說謊的那個人。」

他提到，前去開庭時，檢察官對他百般刁難，「他不是只把我找去，他把我的所有員工都調去，而且還去了兩次，妨礙名譽的案件沒有人這樣偵查的。」

▼館長嗆「台灣法律跟狗屎一樣爛」。（合成圖／ETtoday資料照、館長直播）

▲▼館長回應被起訴。（合成圖／ETtoday資料照、館長直播）

他說明，李婉鈺就是「想上我節目上不成」的人，「然後她就落選了嘛！她就當選新北市民了嘛！」他痛批，這些有權有勢的人做甚麼都可以，但「像我們這種死老百姓，沒有讀書，就應該被羞辱」。

陳之漢指稱，他之所以會受到檢官刁難，是因為李婉鈺「一定跟北檢有認識的」，「新北的法官沒有認識嘛？他當議員當了8年欸！」

對於訴訟的問題，陳之漢稱，就算他今天真的告輸了，社會大眾還是「會站在我這邊」，「如果今天社會站在我這裡，我就算被罰也覺得無所謂，因為大快人心嘛！」

陳之漢強調，他也很有可能被「歧視同性戀」的台南市議員提告，「他告贏了，我驕傲，我願意承擔，因為我是為了同性戀出聲。」他批評，所謂的「斯文敗類」就是指「領台灣人的納稅錢，卻在歧視台灣人民」的官員。

►►►快訊／館長被起訴「火大預告」21：00開直播　李婉鈺超爽回應了！

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關鍵字：館長,陳之漢,李婉鈺,新北地檢署,直播,飆捍,成吉思汗

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