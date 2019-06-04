館長一句「你什麼咖」　鄭聚然回嗆「巧言令色，只會裝孫子」

▲苗栗縣議員鄭聚然4日再度回應館長，只會「裝孫子」的館長，就別再「嘴」了！ 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前苗栗縣議員鄭聚然與館長陳之漢之間恩怨，在鄭聚然回國後砲火依舊猛烈，繼3日鄭隔海發表《請館長把「臭錢」收回去，別再欺辱苗栗人！》千字聲明後，讓館長大怒臉書反批鄭「不知恥近乎神勇?現在又嗆我我是臭錢?天啊!國民黨沒有下限?還要上直播?你甚麼咖?」

鄭聚然4日在議會開議前接受媒體訪問說，自己只是一個小小的議員，為善不欲人知，不會像館長要「出風頭」，也請網友去查一下，每年捐給家扶基金會、華山基金會有多少？同時也告誡年輕人不要學館長吃激素，吃的這麼狀，沒有頭腦該怎麼辦？

而鄭還引用孟子論四端之說ＰＯ文並解釋，「無惻隱之心，非人也。」「辭讓之心，禮之端也。」「是非之心，智之端也。」翻譯成白話就是：「沒有憐憫傷痛的心，不能算是人。」「謙辭禮讓的心，是禮的發端。」「辨別是非善惡的心，是智的發端。」

更接著說，館長無憐憫，無禮讓，無是非，完全是「三無」之人。只懂巧言令色，投機矇混，下限無止境。本人要去上直播「踢館」，卻被嫌「算什麼咖」。可見館長想當人「爸爸」，卻連「孫子」都不如。

身為大咖網紅，自媒體人，天天罵東批西，糟蹋人，卻不敢接受別人的批評與監督（踢館）。前些時候，館長被別人質疑拿了某政黨「50萬」，就崩潰啼哭，假鬼假怪。



我們管教家中小孫，如果做錯事，大人或老師管教時，有錯就要認錯，沒錯被誤解也要好好解釋，都要勇敢承擔，不準用「哭」來耍賴。館長天不怕，地不怕，卻哭哭啼啼，簡直連「孫子」都不如。



還有，真心奉勸館長，不要再滿口髒话、三字經。為人父的你，真得希望自己的小孩也有樣學樣，以後成為小「館長」。

最後也強調「羞惡之心，義之端也」，希望館長能聼得懂，也聽得進去。奉勸館長少講髒話，多讀書。少吃激素，把自己搞得鬼模鬼樣，腦子發燒。別再胡言亂語，亂「嘴」了！