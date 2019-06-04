快訊／館長輸了！直播辱罵李婉鈺三字經「罪證明確」遭起訴

▼館長跟李婉鈺因為上直播糾紛槓上，新北地檢署認定罪證明確，起訴館長。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）

社會中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢去年10月在直播頻道上以不雅字眼辱罵前新北市議員李婉鈺挨告，在今年1月開直播秀出新北地檢署的「妨害名譽」刑事傳票後，竟又在直播中怒罵李婉鈺三字經，新北地檢署認為陳之漢罪證明確，今（4）日 依公然侮辱罪將他起訴。

陳之漢經營YouTube「館長成吉思汗」頻道，去年10月因為不滿當時有意參選新北市議員的李婉鈺邀他合作直播遭拒後，竟然傳訊息罵他，因此以「李婉鈺來不成館長直播生氣氣，小宇躺著也中槍」作為標題開直播，對李婉鈺飆罵髒話。

事隔2日，陳之漢再開直播提及該事件，又再度以帶有性器官等多句髒話、三字經辱罵李婉鈺，遭李提告妨礙名譽，而他在今年1月15日收到新北地檢署傳票後，仍在網路直播中並辱罵李。

陳之漢在偵訊時辯稱直播中的不雅字眼都是口頭禪，不過檢方認為其在爭執後，多次在直播上以不雅字眼謾罵，言語已具針對性，有鄙穢意味，聽眾已可感受到情緒波動，屬於攻擊性言詞，並非口頭禪可比。

檢方強調，雖然現在是民主社會，對於可受公評的社會、政治事件，一般人均可加以評論譏諷，但言論自由程度並非無界限，陳之漢在直播上針對性的謾罵言語足以減損李婉鈺的聲譽、人格及社會評價，認定涉犯公然侮辱罪嫌，今將他起訴。