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小吃店當自家廚房！她怨裝熟客「自帶食材闖煎檯加菜」　網曝潛藏危機

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▲▼ 小吃店奧客會自帶食材來煮 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小吃店示意圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

裝熟到這種地步！一名女網友今日發文抱怨，她表示每到周末，家中小吃店就會來一組「裝熟客」，明明也才來幾次，就把他們的店當成自己家，甚至還自備食材、用他們的瓦斯和鍋子煮菜自己吃，雖有勸導過卻完全無效。網友們看完也都表示「好詭異的畫面」、「這一定要趕走啦」，否則到時候受傷或是吃出問題，恐怕會陷入更大的糾紛。

一位家中經營小吃店的女網友今日在臉書「爆怨公社」抱怨一組「裝熟客」，她表示這組客人幾乎在每周日到她家用餐，但似乎漸漸開始隨便，把店裡的廚房當自己家了。「因為我們像半開放式的，煮麵攤後面就是一排小菜滷味鍋跟煎檯，還有切小菜的地方。」原po指出，這家人曾自己帶雞蛋，然後自動用他們的鍋子煎；更過分的是，這組客人今天還自備了蘿蔔糕來煎，「重點我們跟他們又不是多熟！」

請繼續往下閱讀...

女網友氣憤地說，「有沒有搞錯啊！請問妳會帶一堆菜去熱炒店借廚房嗎？然後跟人家點個飯和湯！」她也表示，媽媽也三番兩次勸導說「來借鍋子，沒油沒瓦斯能煎嗎？」希望對方可以收斂一點，但是他們似乎還是無動於衷。

▲▼過年,年節採買,年菜,營養,大魚大肉,春節,農曆新年,高油高鹽,油膩,蘿蔔糕,米製品,糕點,菜頭粿,點心。（圖／記者李毓康攝）

▲蘿蔔糕示意圖。（圖／記者李毓康攝）

原po也說，自己也是偶爾才到店裡幫忙，並不會每次都看見這組客人，但是聽媽媽抱怨就覺得很傻眼；而原po爸爸則是希望不要跟客人硬碰硬，只好自己吃悶虧。

貼文一出，網友們也看傻直呼太誇張，「擔心他們小孩子的教育」、「使用者付費，跟他們收錢啊」、「扯，非工作人員，請勿進入，除非是不識字」、「要懂得拒絕，有些人是會軟土深耕的」、「好詭異的畫面，無法想像」、「他們就乾脆在家裡自己煮自己吃就好啊」。

部分網友也提醒說，萬一到時候不幸吃出問題或是出事，責任歸咎就很麻煩了，建議還是要分清楚，「一定要制止，哪天出現食品安全問題很難釐清」、「安全及衛生問題要店家自己顧。若他們因此受傷，店家還要理賠」、「萬一用火不慎，你爸的店跟隔壁鄰居的店誰賠」。

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關鍵字：小吃店,老闆,客人,裝熟,爆怨公社

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