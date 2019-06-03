WWDC登場到數　ETtoday直播帶你看iOS 13亮相

▲WWDC 2019。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）即將於美國時間3日（台灣時間4日凌晨一點）於舊金山聖荷西會議中心開跑，本次活動預計將為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等蘋果主機們帶來大幅度的更新，《ETtody新聞雲》4日凌晨一點將會在《ETtody新聞雲》臉書粉絲團進行直播，敬請各位讀者鎖定。

本次WWDC活動可能會有6大重點，分別如下：

iOS 13亮相 黑暗模式最吸睛

一如以往地，WWDC當中最受關注的就是iOS的系統大改版；目前所知的消息指出，代號為「Yukon」的iOS 13此次更新重點將擺在提升裝置處理效能、並減少漏洞、錯誤出現的問題；其中最大的亮點就是iOS 13將為用戶操作介面帶來大改版，也就是黑暗模式。

綜合外電指出，iPhone用戶未來將可一鍵開啟黑暗模式；事實上，Apple早就位MacOS Mojave搭載了黑暗模式，而iPhone用戶渴望在這次的改版當中，也可開啟手機的黑暗模式了。

另外，像是蘋果地圖、郵件，以及提醒等應用程式，iOS 13也帶了一些小幅度的更新。據傳，本次的Ios更新也會將Find My iPhon和Find Friends兩個應用程式可以合併為一個。

iOS、WatchOS都推健康功能

眾所皆知的是，Apple近年來相當致力於健康相關的應用；在iPhone當中的「健康」App將會在本次的更新中獲得一個新的介面，且會將使用者的將康數據浮動到平時的使用介面當中，讓你可更全面地了解每日健康統計數據和進度。

此外，在本次的更新當中，也可能帶來新的健康數據追蹤功能，如聽力健康；裝置會紀錄下你聽的音樂音量多大聲，或者是你附近接觸到的環境噪音音量等。另外在Apple Watch方面，將可能推出一款名為Cycle的獨立應用程式，將有可能藉次來追蹤使用者的睡眠紀錄。

iPad變得更像電腦

傳聞iPad可以透過iOS 13獲得更好的多任務處理支持，以及提升第二螢幕的兼容性，並且將支援iPad與MacBook一起轉換為外接顯示器，並支持滑鼠的使用。

MacOS 10.15帶來與iOS更多的整合性

據傳，今年的WWDC可讓iOS與MacOS的整合性更好，且就目前的趨勢，已經可以看到有越來越多的Apple電腦出現了許多iOS應用程式相關支援，且預估這樣的趨勢將會繼續下去。

另外，MacOS 10.15能夠為Mac帶來專門的音樂、電視節目，以及書籍相關應用程式；如此一來，它打破iTunes長久以來對Mac的「束縛」。

Apple Watch擁有自己的應用程式商店

對於WatchOS 6來說，此次最大的亮點，就是蘋果手錶產品將可擁有獨立的應用程式下載商店；此舉將有利於Watch更加獨立於iPhone，甚至最終可以獨立「生存」。

另外，外傳WatchOS 6所帶來的健康相關更新，有可能包含了一個名為Dose的新App，它將會準時提醒用戶服用他們的藥物。此外，像是Apple Watch錶盤預期也有些許的更新。

MacBook Pro改版

在Apple的開發者大會上的重點並不是硬體產品，不過據傳本次很有可能會推出新改版的MacBook Pro。先前蘋果已承諾在2019年時會更新這款電腦，而WWDC將是展示它的好時機。