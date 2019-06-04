一天2杯全糖飲料！他看不下去好心勸女友「設鬧鐘喝水」　下場不妙急求助

▲ 手搖飲料好誘人。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／綜合報導

一天喝兩杯全糖手搖飲！一名男網友對於女友「不愛喝水、愛喝飲料又說會變胖」的行為相當苦惱，為了她的健康著想，就要她開始多喝水戒飲料。實施的第一天，女方回報說自己當天喝了2杯水且沒喝飲料，但原po認為不夠，硬逼她一天喝8杯，下場卻超不妙，讓他只好上網向網友求助。

一名網友在PTT男女版上發文求助，他表示女友是個極度不愛喝水的人，「叫她喝水像要她的命一樣」，而且不愛喝水就算了，女友還很愛喝飲料，最近甚至一天要喝到2杯「全糖飲料」，聽得原po都傻眼了。

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原po還說，女友時常會邊喝飲料邊嫌自己胖，讓他內心忍不住吐槽「這樣喝不胖才怪」。基於健康，他也開始要求女友戒含糖飲料，「只能喝水，咖啡只能喝黑咖啡。」

▲水是人體不可或缺的東西。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實施的第一天，原po問說成果如何，女方則表示已經沒喝飲料了，但是喝水量只有「一般大小馬克杯」的2杯；原po得知後認為根本不夠，就建議她每小時都設個喝水鬧鐘，一次一杯。但是對方卻反駁說8杯太多了，讓原po忍不住火大吼說「喝水到底哪裡要你的命？」結果女方就完全不回他訊息了，讓他相當無奈，只好上網詢問大家該怎麼做比較好。

這則貼文一出，部分鄉民建議應該要「漸進式減糖」，「可以先從半糖開始啊」、「要不會爬的人跑步也太瞎」、「一下子要戒掉很痛苦」、「她今天沒喝飲料已經進步了，但你一句讚美都沒有，還罵她」、「放發泡錠，先從有味道的開始」、「都說要她的命了，第一天就不喝飲料喝了兩杯水不是進度超棒的嗎」、「逼得太緊會有反效果」。

▲網友說等到老了就會知道喝水的重要了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

其他人則是淡淡地看待這一切，認為女友一旦身體出問題、或是老了之後應該就會自己改變飲食習慣了，「腎結石的網路照片給他看一下」、「到老自動會喝水，放心」、「都成年人了，自己想自己控制吧」、「等他喝飲料喝到昏倒，就會喝水了」。

事後原po也反省說道，看了大家的意見後的確覺得自己太心急了，沒有顧慮到對方的心情，現在他也改採取「偶爾提醒」的方式，讓女友自己控制就好。

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