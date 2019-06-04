訂飲料竟「熊抱摸臀」！見她崩潰狂尖叫再揮拳　噁男：叫外送就是要摸屁股

▲台中一名男子藉著叫外送，對外送員伸出鹹豬手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／台中報導

台中市一名林姓男子因為好奇心想摸摸看女生臀部，竟打電話到飲料店叫外送，藉機強抱女外送員雯雯（化名）的腰部，用手撫摸臀部，嚇得雯雯放聲尖叫，結果林男非但不收手，反倒扯住雯雯的頭髮，更揮拳打傷她的頭部。台中地方法院審理後，依性騷擾防治法從重將他判刑9月；另依傷害罪將他判處拘役50日，得易科罰金。

根據判決書，林男出於好奇心想觸摸女子臀部，於是在2月10日下午撥打電話到飲料店訂購飲料5杯。雯雯騎著機車將飲料送到指定地址一樓後打給林男，但林男卻假稱有客人走不開，要求雯雯將飲料送至7樓，並告知她7樓電梯故障，要先搭乘電梯到8樓後再走樓梯下至7樓，雯雯不疑有他地依照林男的指示搭乘電梯到8樓，但由於樓梯間十分黑暗髒亂，她不敢獨自下樓，於是再撥打電話給林男。

林男接到電話後，從1樓搭電梯上到8樓，並要求雯雯往樓梯間方向走，沒想到才走幾步，林男竟趁著雯雯來不及抵抗時，先是貼近她，而後再出手環抱雯雯腰部。雯雯被林男突如其來的舉動給嚇壞了，立刻蹲下縮起身體、放聲尖叫，此時，林男又再度伸出狼爪，撫摸雯雯臀部一下，由於雯雯不斷尖叫呼救，林男竟出手狠拉她的頭髮，還揮拳打傷雯雯頭部，而後便逃往8樓走廊搭電梯到1樓離去。雯雯見狀立即打電話向店長求救，店長到事發現場後立馬報警處理。

林男在法院審理時供稱，「我全部認罪，我打電話叫飲料外送的目的就是要摸女生屁股，是因為好奇才摸雯雯屁股，我有摸她的屁股及拉她頭髮，拉她頭髮時有用拳頭打到她臉部」。

法院調查後發現，林男先前曾因強制性交未遂案件以及強制猥褻、傷害等案件遭判刑，如今又再犯案，應依刑法規定加重其刑，依性騷擾防治法判林男9月有期徒刑；另依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。

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