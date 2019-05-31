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南投破大宗毒品走私案　越南進口茶葉暗藏400公斤安毒市價8億

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▲南投地檢署破獲史上最大宗毒品走私案，查獲400公斤安毒，大盤價高達8億。（圖／南投地檢署提供）

▲南投地檢署破獲大宗毒品走私案，查獲400公斤安毒，大盤價高達8億。（圖／南投地檢署提供）

記者白珈陽／南投報導

南投地檢署破獲南投史上最大宗毒品境外走私案！販毒集團從越南海運走私來台，以茶葉報關夾帶進入台中港，運至南投縣竹山鎮的鐵皮屋倉庫，3月底刑事局從倉庫查獲400公斤安毒，大盤價高達8億元，陸續逮捕陳嫌、傅姓茶葉商等7人，5月30日在桃園將何姓主嫌逮捕到案，其中3人被法院收押禁見，4人以30萬至100萬元交保，何由檢方複訊中。

南投地檢署表示，2019年初接獲內政部警政署刑事警察局提報國際走私販毒集團情資，立即指派黃慧倫檢察官指揮刑事警察局偵查第七大隊、保安警察第三總隊、航空警察局刑事警察大隊暨高雄分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局松山分局、南投縣政府警察局刑事警察大隊暨竹山分局成立專案小組共同偵辦。

警方掌握3月29日進入台中港的一批貨相當可疑，當天跟監物流至鐵皮屋，拆貨檢查485箱茶葉，其中100箱各藏有4包安非他命，每包安毒各1公斤，人贓俱獲陳嫌百口莫辯，當場將其逮捕，另拘提林姓男子到案，將2人向法院聲請羈押及禁止接見通信，均獲准許。

▲茶葉包裝內藏安毒。（圖／記者白珈陽攝）

▲茶葉包裝內藏安毒。

警方調查，何姓主嫌涉嫌指揮台中市某茶葉公司負責人傅姓男子及其越南籍劉姓妻子、擔任公司會計的傅姓堂妹，從越南海運夾帶安非他命的茶葉貨櫃至台中港，2019年9月起進口茶葉6次，不排除均夾藏毒品。

據調查，蕭男、徐男多次出境至越南，從傅男在當地經營的茶葉工廠，搬貨至何的倉庫；待貨物來台，運至林男在南投縣竹山鎮承租的鐵皮屋，由陳姓男子負責收貨。

茶葉公司負責人傅姓夫婦3月30日從越南搭機返台在桃園機場被逮，傅男堂妹傅女在台中市住處遭拘捕，4月18日警方在台拘提徐男、蕭男到案，5月30日再於桃園逮何姓主嫌，犯嫌均稱對毒品不知情。

南投地檢署表示，此案為該署歷年來破獲最大宗的境外走私運輸毒品案，查扣第二級毒品安非他命純質淨重約400公斤，大盤高達8億元，30日將主嫌何男逮捕到案，待檢察官訊畢將依毒品危害防制條例送辦，向法院聲請羈押、禁見。

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關鍵字：南投地檢署,南投,毒品走私,越南,茶葉

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