台灣第一芒　屏東縣獅子鄉芒果節熱鬧開幕

▲2019屏東縣獅子鄉芒果節昨天熱鬧開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019獅子鄉芒果節-獅王再起2日開幕，在勇士舞的30多名舞者著華麗傳統服飾，以吟唱方式進場，讓現場觀眾聽得如癡如醉，隨後來自長治鄉的森巴鼓隊撼天的鼓聲迎接獅子鄉長周英傑進場，獻上獅子鄉台灣第一芒的巨型芒果，期許獅子鄉的芒果從此打響名號。

▲▼獅子鄉芒果節熱鬧登場、表演。

獅子鄉因雄偉獅頭山而得名，主要以台ㄧ線沿海村莊與台九線之山線村莊，成為獨特山有海的鄉鎮，其生產的愛文芒果有全國最早成熟、栽培面積最廣（800多公頃），果實韌度等3個第一。

愛文芒果經過山風、海風和落山風的考驗，香氣四溢、口味獨特，配合芒果節，舉辦芒果品鑑，由果樹產銷班第13班陳基福獲得第一名、第二名是27班許惠玉、第三名為第12班朱陳二梅。



獅子鄉公所鄉長周英傑表示，「來獅子鄉找不到獅子，但在5-7月會有非常甜美具有山海味的愛文芒果，今年芒果節以獅王再起的故事做行銷，讓消費者知道獅子郷愛文芒果的美味，未來一路長紅。



其實，獅子鄉不僅生產愛文芒果，另有文物陳列館、雙流森林遊樂區、秘境卡悠峯瀑布、里龍山，值得民眾來一趟品嘗芒果之旅，兼體驗自然、藝術與排灣文化的饗宴。