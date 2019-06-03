總質詢爆氣3分鐘嗆「姐姐」李喬如　女神黃捷133字怒轟韓國瑜

▲時代力量高雄市議員黃捷痛批韓國瑜表示：「驕傲本性全都露」。（圖／記者許展溢攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在市議會總質詢最後一天，面對市議員李喬如把市府團隊官員轟出去，一度重砲回應「李喬如是不及格議員」，就在質詢之後，高雄市議會民進黨團召開記者會痛批韓國瑜是「欺騙高雄、辭市長離開高雄」，在記者會當中李喬如替韓國瑜打分數僅有20分，過去曾經替韓國瑜打2分的黃捷則說，「完全展露驕傲的本性！」

黃捷3日上午前往位於台北的營建署，為大社工業區的居民發聲，希望營建署、內政部能將工業區降為乙編，但還是非常關心高雄市議會的情況。面對韓國瑜的表現，黃捷說：「最後一天總質詢，看到市長已經連謙虛的態度都不演了、完全展露驕傲的本性，竟然對著質詢者大罵，甚至把所有的監督和質疑都當成抹黑，毫無理性討論空間，不禁讓人懷疑他裡裡外外除了口號還剩什麼？我相信專業、理性和誠懇是政治人物的基本條件，像韓市長這樣的人要怎麼承擔重要責任呢？」

▲韓國瑜結束市政總質詢候，下午前往參加珍珠計畫。（圖／記者賴君欣攝）

回顧3日整個質詢過程，市議員李喬如質詢到一半時，突然要求所有局處官員閉上眼睛，提問反對韓市長選總統舉手？但現場沒人舉手，因此李喬如要求所有局處首長離開議事廳，留下韓國瑜和三位副市長及秘書長。

後來李喬如問韓國瑜出席行政院會幾次，韓國瑜完全不想回應，李喬如接著說陳菊都為了高雄放下身段，「你以為你是未來總統？」韓國瑜說賴清德擔任行政院長時就參加過行政院會，資料錯誤，他也反嗆李喬如「財政困難不是我造成的」。

韓國瑜不滿表示，過去民進黨執政借那麼多錢和弊案，為何不質詢，就是因為民進黨雙重標準，韓國瑜痛批「民進黨的錯誤你不會承認」、「你沒有是非，這就是典型民進黨質詢！」、「讓你去剪接，把我變成一個大壞蛋！」，甚至嗆這種議員是才是不及格。當場和李喬如對嗆起來，火藥味相當濃。