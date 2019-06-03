韓國瑜嗆七連霸議員「不及格」　成功預測「選總統」的命理師說...

▲兩岸知名命理大師曼樺老師建議韓國瑜應該繼續「愛與包容」 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在高雄市議會總質詢最後一天「火力全開」，對市議員李喬如爆氣嗆「不及格」，態度一反過去較為溫和的答詢態度，看在過去曾經成功預測韓國瑜會當選市長、選總統的知名命理師曼樺老師，給了一個建議，就是請持續「愛與包容」才能廣結善緣。

知名兩岸三地的命理專家曼樺老師以《象傳》當中一句：「君子以制數度，議德行」來建議韓國瑜，曼樺老師進一步解釋：「天地有節度採能常新，國家要有節度才能安穩，個人有節度才能完美」。所以請韓國瑜市長繼續保持「愛與包容」來廣結善緣，人我關係自然就能更和諧了。因為忍心不動，才可以隨順覺性，堅守「愛與包容」的信念，才能夠順利自在，反之若是過度堅持「反駁」，這個「堅」當中必有死，會讓韓國瑜陷入險境，這個必須要注意。

其實《ETtoday新聞雲》記者在5月21日專訪韓國瑜時，就曾經問過市長，近期屢屢被黑韓，甚至自己也曾經說被黑到連吃退黑激素都沒有用了，是否會再堅持愛與包容，當時韓國瑜就表示自己還是會以「愛與包容」來面對，畢竟這是自己的最高價值。

▲0603高雄市議會最後一天市政總質，韓國瑜火力全開。（圖／記者賴君欣攝）

5月30日，韓國瑜在議會接受國民黨議員陳若翠質詢時卻說：「我最大的價值就是愛與包容、這不會變，但愛與包容並不是窩囊、退縮」，韓國瑜說，有人一而再、再而三的傷害、醜化新市府團隊，並不斷唱衰，等到總質詢結束後將會進行人事調整，這個說法，也被解讀為他不再「愛與包容」。