獨／「新莊王小姐」關鍵證人　黃文財現身曝「神隱」多日原因

▲韓國瑜遭爆料捲入桃色風波疑雲，北上控告吳子嘉。（圖／攝影中心攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前遭吳子嘉爆料，稱他與一名「新莊王小姐」交情匪淺，而且韓國瑜的親信、現任輪船公司董事長黃文財都知情，對此，黃文財曾親自受訪駁斥「胡說八道」，但之後卻神隱多日，電話不通、也沒到公司上班，直到3日黃文財才又現身，表示自己沒神隱，而是「手機壞了」。

黃文財上個月26日接受媒體訪問，駁斥吳子嘉的爆料根本是「胡說八道」，還稱韓國瑜若真有緋聞，去年選戰時早就該被翻出來，但吳子嘉之後仍不斷向媒體爆料，指控黃文財的「牌咖說」攏係假，更嗆「握有證據、歡迎來告」，而黃文財則轉為低調，沒再回應相關議題，不但電話聯繫不上，31日當天也沒進辦公室。

▲黃文財3日恢復正常辦公，並表示自己這幾天「手機壞了」。（圖／地方中心攝）

記者6月3日再到輪船公司詢問職員，員工表示，黃文財上午有進辦公室工作，下午則因公外出；黃文財本人則表示，並沒有刻意神隱，而是「手機壞了」，才短暫失聯，自己也正常上班，至於遭吳子嘉指控說謊，黃文財說，現在市長已經提出公訴，一切就交由法律程序，「相信檢察官會還我們清白。」

韓國瑜30日聲明全文：

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白，故已經委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

再次聲明，市長已正式委請律師持續搜證，除了對吳子嘉本人準備提起誹謗告訴,連同不經查證引用不實指控之新聞媒體、報導及名嘴都將考慮一併提告，也提醒媒體勿輕易引用未經查證抹黑。

