一晚要4次！男約「170正妹」遊西藏...見本尊嚇傻：我骨盆都要碎了

▲170正妹太騙照，男子嚇壞。（圖／翻攝自微博）

記者王麗琴／綜合報導

大陸一名妙齡女子在微博發文控訴，表示日前透過交友軟體認識一名男子，由於兩人非常聊得來且都熱愛旅遊，因此決定一起自駕到西藏旅遊，對方甚至霸氣的表示「費用全包」，沒想到兩人出發第一天在旅館共度春宵後，隔天男子就以「媽媽要我回家吃飯」為由落跑，讓她怒批對方根本是渣男。豈料PO文一出，竟釣出當事男子全力反擊，不僅貼出女子修圖前後的驚人照，還怒罵說「妳一晚和我要4次，我骨盆都要碎了！」

一名女網友在《Top路公社》投稿指控「我真的遇到了一個無恥渣男」，表示自己長相不差、身高170公分，而她平時喜歡旅遊，也沒有什麼不良嗜好，不跳舞、不喝酒。最近因為與前男友剛分手，因此感到有些無聊，便上交友軟體交朋友打發時間，因此認識了一名上海男，對方相當貼心，完全展現絕世好男人的形象，讓她有些心動。

▲女子和男網友約好到西藏玩。（圖／翻攝自《Top路公社》）

某天，男子問她要不要到西藏玩，表示兩人可以開車自駕，並霸氣說吃喝玩樂他全負責，這讓原PO非常心動，因為去西藏一直是她的夢想，「然後我也顧不上矜持了，主要也不花錢，有人請我出去玩，何樂而不為呢？」於是同意男子的提議，隔天便向公司請假，但由於公司不同意，因此心一橫便選擇離職。

到了要出發的日子，男子來接她，她看見對方是位白白淨淨的男生，留下了第一個好印象。出發1個多小時後，兩人到蘇州時已經天黑，男子便提議在當地住一晚，當晚兩人入住同一間房，還發生了關係。

沒想到隔日起床後，卻發現男子不見了。原PO瘋狂打電話、發微信找人，最終男子透過微信表示「不好意思，我媽叫我回家吃飯，西藏可能去不了了，你要不自己去吧！」表示自己已經回上海，之後更把女子加入黑名單。

▲女子半途被丟包。（圖／翻攝自《Top路公社》）

女子瞬間心涼了一截，痛罵對方根本是渣男，「我為了請假工作都沒了，說好一起開車1萬公里去西藏，結果剛開70公里到蘇州，你就調了頭」，讓她只能含淚獨自搭高鐵回家。

▲男子稱要回家吃飯。（圖／翻攝自《Top路公社》）

PO文一出馬上引起熱議，網友紛紛痛罵男子「渣」。沒想到竟釣出當事男子留言，曝光女子的對比照，狠狠打臉女子的說法。男子劈頭就怒問「給自己打7分你的良心不會痛嗎？只說自己170公分，為啥不說說快170斤（85公斤）的體重？照片給妳P的（正確字應為得）跟天仙一樣，妳的良心不會痛嗎？」男子更抱怨，「本來這些我都忍了，就當跟同好出去玩，結果你一晚和我要4次」，讓他的骨盆都要碎了，因此決定落跑，「我才20多歲，為了我的小命，告辭，打擾了！」字句流露出驚魂未定的情緒。

▲男子得知自己被爆料，也氣得跳出來澄清。（圖／翻攝自微博）

網友得知真相後風向瞬間改變，一面倒的改挺男子，紛紛留言「載她到蘇州很不錯了」、「連夜逃跑情有可原」。但也人認為雙方都有錯，女方P圖太過不老實，而男方本來也只是有意約炮而已。

▲▼男子貼出驚人對比照。（圖／翻攝自微博）