集乳器不見！她逼問老公「矽膠做的軟軟那個」　吸在牆上...網有大膽想法

▲天兵老公突發奇想，把不知名的矽膠用品黏上牆壁晾乾。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現今家庭職業婦女多，常常無法親自餵哺母乳，集乳器（吸乳器）成了必備工具。就有女網友發文抱怨，家中集乳器下落不明，問了最後的目擊者兼豬隊友，猛然一個回頭，原來掛在牆上，而他給出的理由讓人哭笑不得！

羅姓女網友3日深夜在「爆廢公社」貼文，家中遍尋不著集乳器，想起它的最後身影和老公有關，於是找到負責人詢問，沒想到雞同鴨講了幾句，枕邊人根本不懂。「老公！我集乳器呢？」「那是什麼？」「你剛剛有幫我洗到啊！矽膠做的整個軟軟的那個！」

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▲多個拆解後的集乳器。（圖／madichan @Flickr CC BY 2.0）

經過仔細描述，老公終於明白了另一半在找矽膠製、軟軟的集乳器，瞬間恍然大悟，「你說那個有吸盤的東西喔？我拿去晾乾了啊！」接著指向她身後牆面，集乳器底部吸盤就這麼完美貼合，呈現90度角，留下一臉錯愕和無言的人妻。

照片貼上網笑翻無數網友，直呼看上去有種莫名邪惡感，「老公有個大膽的想法」、「他是不是有其他用途（抓頭）」、「好像情趣用品」、「我真的會笑死」、「男人的快樂很簡單」、「老公是老司機（挑眉）」、「有吸盤就要吸一下的概念」、「新式飛機杯，一杯兩用！」

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