逃犯條例破壞一國兩制？　陸外交部：「港人治港」高度落實





▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者陳政錄／北京報導

香港日前爆發「反送中」遊行，美國國務院至少三次表明嚴正關切，並在當地時間10日發表聲明稱，此舉將損害香港特殊的國際地位，對此大陸外交部今天再度表達「強烈不滿」，指稱中方堅決反對外藉以任何形式，干預香港事務和大陸內政。

大陸外交部11日下午舉行例行記者會，繼昨日後，今天在有記者就美方和外界發表的涉港言論，進行提問。

▲美國政府多次對香港逃犯條例問題表達關切。（圖／記者陳家祥攝）

發言人耿爽指出，關於香港特區修例的事情，中方已經多次表明立場，香港特區政府已就修例工作廣泛聽取了社會各界意見，兩次調整修例草案，對有關建議作出積極回應。大陸中央政府將繼續堅定支持香港特區政府推進修訂「兩個條例」的工作。

針對「一國兩制」和「港人治港」的現況，耿爽說，香港回歸以來，上述高度自治方針，得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障、香港繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具有競爭力的地區。

▲香港反送中遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

耿爽還說，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干涉。中方對美方就特區條例發表不負責任的錯誤言論、對香港事務不斷說三道四表示強烈不滿和堅決反對。我們要求美方客觀公正看待香港特區政府依法修例，謹言慎行，停止以任何形式干預香港事務和大陸內政。

值得注意的是，由於大陸今年提出探索「一國兩制」台灣方案，導致香港遊行在台灣引發廣泛關注，包括總統蔡英文、前行政院長賴清德均表態支持，並稱「一國兩制」在台灣行不同；國民黨總統初選參選人郭台銘、韓國瑜方面，前者指出「香港的一國兩制是失敗的」，後者則表示，台灣與香港的歷史和政治事實不同，台灣民眾認為一國兩制不論成功或失敗都不適用於台灣，對台灣的民主和人民有信心。

陸委會則呼籲，港府應撤回修法，勿再裝聾作啞，同時台灣民眾英以香港為鑑，明辨中共「一國兩制台灣方案」的騙術。

香港泛民主派團體因認為《逃犯條例》修訂草案通過後，可能成為大陸移送政治犯到北京受審的管道，並破壞一國兩制制度，9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），宣稱有103萬人走上街頭，警方則表示最大高峰時期，有24萬人。