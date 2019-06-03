搭桃捷遇「慣小孩」吵坐3人座　他被嗆：一直吵不會讓嗎？傻爆眼

▲原PO在桃捷上遇到「慣小孩遭遇戰」。（資料照，與本文無關／記者林世文攝）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書抱怨搭桃園捷運時，遇到一名爸爸帶著2個孩子，由於其中一個小孩一直嚷嚷著要坐3人位，他原本已經想起來讓座了，卻被孩子的爸嗆聲快點讓座，「（孩子）一直吵不會看一下情況嗎」？這種「孩子哭鬧永遠是別人的錯」的觀念讓原PO傻眼，「好像我故意不讓座似的」。網友紛紛留言，「如果是我不會讓啊」、「別讓，欠他喔？」

原PO於2日在臉書社團「爆怨公社」發文，當時桃園捷運上明明就一堆位子，一名爸爸帶著2個小孩硬要往前面找座位，結果最後不論前後都沒位子了，找不到3個並排或4人對坐位子的一家3口走到他旁邊。

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原PO表示，因為剛好身邊有位子，小孩又一直吵著要和爸爸3個人坐一起，「弟弟看著我一直要我讓位，原本已經有要讓座的打算了，已經要讓座給弟弟了，結果弟弟的爸爸也態度很差的說，『欸！拜託讓一下小孩，一直吵不會看情況嗎？』」對方無理要求讓座讓原PO覺得莫名其妙，「好像我故意不讓座似的，你態度不好我幹嘛讓座？」

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▲最後在眾多眼睛的壓力下，原PO還是選擇讓位。（示意圖，與本文無關／桃捷公司提供）

「有時候讓座不是我們應該的，如果你需要可以好聲好氣的跟我說，我也願意體諒也能接受！」原PO雖然生氣，但礙於大家都在看，最後還是讓座了。日常生活中誰的可能遇見的不公情況讓網友紛紛爆氣，「是我不會讓啊！態度那麼差讓個鬼」、「以前的我會，現在的人若太78，絕對不讓」、「自己小孩不教，教別人，這好笑了」、「這種態度我一定當沒聽到」、「回他：小孩我的嗎？不會教就不要生不然不要帶出門啊」、「要求別人讓座？那就態度好一點。」

一名網友也分享自己和慣小孩的「遭遇戰」，「現在很多慣著小孩的父母，我是遇到吃飯時，明明隔壁是空桌，小孩卻堅持要等我這一個桌子，站在旁邊一直盯一直看，還問媽媽，阿姨怎麼還沒吃完啊，我想做這裡欸…。」