國民黨2020若執政　洪秀柱：要先改課綱「不然跟台獨沒兩樣」

▲洪秀柱在北京師範大學演說。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國國民黨前主席洪秀柱日前接受《中評社》專訪時表示，國民黨2020年若重返執政，首要做的就是修改課綱，從歷史教科書開始改變，「不正視歷史事實、不正視教科書的論述，不來改變的話，人家看在眼裡，跟搞『台獨』有什麼兩樣？這就是人家罵我們華獨的問題，嘴巴講一套，但內部做另一套，蔡英文在幹的就是這回事。」

洪秀柱指出，國民黨若重新執政，文化台獨是絕對不能容忍的，課綱不修改，還是按照今天這樣，就是切斷兩岸的臍帶，嘴巴不講台獨或反對台獨，但是從教科書去洗腦，「現在去問年輕人，台灣是主權獨立的國家？他們會認為怎麼會不對，台灣就是國家，中國就是中國，他們認為到大陸去叫出國，他們認為是另一個國家，只是跟我們講一樣的話、寫一樣的字而已。兩岸連結已經不見了、歷史不見了，這才是很可怕的地方。」

洪秀柱強調，國民黨重新執政，不正視歷史的事實、不正視教科書的論述，不來改變的話，人家看在眼裡，跟搞台獨有什麼兩樣？這就是人家罵我們華獨的問題，嘴巴講一套，但內部做另一套，「蔡英文在幹的就是這回事，什麼橄欖枝、善意，但其實她就是要斷根滅祖，切斷你的臍帶，所以中國史要變成東亞史，一樣的意思。」

▼洪秀柱與大陸全國政協主席汪洋會面。（圖／記者陳政錄攝）

洪秀柱提到，教科書是影響深遠的，這20年來一個孩子從10歲開始接受教育，20年30歲滿腦子就是「兩國論，滿腦子「一中一台」，完全就是這種思想，但台灣是「主權獨立的國家」，名字叫「中華民國」，這對嗎？台灣是個地名，「中華民國主權」及於台澎金馬，這種已經是很根深蒂固了，是非常糟糕的問題。

洪秀柱還提到，選舉可能選票最大，要爭取中間選民，所以講話不要很清楚、模糊，但她認為，可以失去一時的政治版圖，不能喪失自己的理想、中心思想、黨德、黨魂，「2014年輸得那麼慘，包括2016也輸得那麼慘，是不是因為你的模糊能換取選票是錯誤的？模糊不見得能換到很多選票，如果你跟民進黨分不清楚，沒辦法樹立自己中國國民黨的品牌，你很模糊跟人家沒什麼兩樣，那我支持你做什麼？」

洪秀柱說，「如果我的品牌樹立得非常清楚，而且我的論述能力很強，教育民眾，不斷地講，塑造品牌，讓民眾對重新認識這個政黨，你是真的為台灣這塊土地在努力，真的在為我們下一代拚搏，逐漸地人家就會相信、認識。在這兩個不同品牌之間，就會選擇具有理想性的，你不能一直打模糊仗。」

洪秀柱也擔憂，選舉的人去打模糊戰，但像她這種人不打模糊仗，總要有一股聲音是在講真話，「也許你不認同，但是我天天講，甚至影響到你這個當權派的人，包括國民黨重量級的人。」

面對民進黨2020年若繼續執政的問題，洪秀柱認為，是很可怕的事，敢講的是課綱絕對不會改變，上一代逐漸凋零，下一代持續這樣發展下去，兩岸關係不會發生變化嗎？一直挑戰紅線，大陸也要向歷史負責，不會容許一吋土地流失，這對百姓和歷史無法交代，「這會是一個很危險、對撞的狀態。所以為何大陸始終不會說放棄武統，他們絕對不會想要打仗，但不講放棄，台灣不要想只要人家的紅利，但完全不想解決政治的爭議，也不能扯後腿，斷根滅祖，那他們沒辦法容忍。」