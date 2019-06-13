《ETtoday新聞雲》複合式民調　兩度精準預測蔡英文勝賴清德

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

民進黨中央13日公布總統初選民調結果，總統蔡英文以35.67％比27.48％的支持度勝過行政院前院長賴清德，確定代表民進黨角逐2020總統大選，對照《ETtoday新聞雲》民調中心在今年4月、5月針對蔡英文跟賴清德做的總統民調結果可以發現，《ETtoday新聞雲》的民調結果跟民進黨最後公布的初選民調實際結果都相當吻合，兩度精準預測蔡英文會取得民進黨初選的最終勝利。

《ETtoday新聞雲》民調中心從去年的九合一大選精準預測20個縣市長當選人，到這次民進黨總統初選正確預測蔡英文可望獲得提名，及蔡英文與賴清德的支持度差距，主要的致勝關鍵在於採用結合「網路調查」（50歲及以下）及「電腦輔助電話調查」（51歲及以上）的複合式調查方法，以及使用ETtoday新聞雲將近1千萬人的會員資料庫進行抽樣，使整體樣本的代表性及預測力大為提升。

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果於13日中午出爐，蔡英文以35.6768％大贏前行政院長賴清德27.4843％，兩人差距8.2％。

事實上，根據《ETtoday新聞雲》民調中心在今年4月、5月的兩次調查中，就已經精準預測出蔡英文贏過賴清德的結果。以2019年3月27日至4月2日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」結果為例，支持蔡英文連任者為23.9％，積極參戰黨內初選的賴清德支持度為22.8％。

另外，在今年5月進行民進黨總統初選第二次調查結果也顯示，爭取連任的蔡英文支持度為31.6％，賴清德支持度僅為22.1％，兩人支持度差距9.5％，另有44.1％受訪者則表示都不支持。

這兩次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查時間分別於2019年3月27日至4月2日、2019年5月7日至5月13日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上。

在調查回收部分，有效樣本數分別為2,875份及4,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，各為正負1.8%及1.5%。進行統計分析之前，原始資料均先依內政部最新人口統計資料（108年4月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，也使得《ETtoday新聞雲》的調查更具有代表性。

▲民進黨總統初選民調結果。（圖／記者陶本和翻攝）