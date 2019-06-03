鄭文燦：桃園鐵路地下化再等7年　中壢臨時站2020年9月完工

▲市長鄭文燦視察中壢車站臨時新站以及跨越前後站的陸橋工程。（圖／捷運局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應桃園鐵路地下化，桃園中壢車站臨時後站及機場捷運A23站，目前正在施作新的臨時新站以及跨越前後站的陸橋工程，市長鄭文燦3日與交通部及鐵道局人員，前往視察指出，中壢臨時車站工程預計明（2020）年9月完工後，進行中壢車站的站體開挖，也同步進行軌道遷移，期該鐵路地下化工程於交通部 核定後7年，可以完成。

鄭文燦說，中壢臨時站完工後，將進行中壢站體開挖，並同步遷移鐵軌，其中元化路地下道去(2018)年順利封閉，未來將拆除，納入機捷A23站站區空間，並與中壢新站形成三鐵共構站體，長度達110公尺，提供3層樓的空間，同時收納機場捷運延伸線、捷運綠線延伸線以及鐵路地下化，未來將是中壢地區的關鍵交通樞紐，同時帶動站區周邊的商業發展。

▲▼中壢車站臨時新站以及跨越前後站的陸橋工程。（圖／捷運局提供）

市府目標2年內完成中壢新站站體結構開挖，進行後續工程施作，機捷A23站先導工程已於去年9月開工，目前完成中興地下道拓寬工程，鐵路地下化工程已完成工程設計初稿，綜合規劃正報交通部審查中，若今年順利通過行政院審查，將於綜規核定後工期7年，完成桃園鐵路地下化工程。目前市府也正與交通部鐵道局研商，希望內壢以南之臨時軌道工程，能提早至今年6月或7月就進場施工。

鄭文燦進一步指出，機場捷運進入中壢段工程目前進度超前，A22站以及A23站土建工程進度超過50%，機電工程也於近日重新上網招標，希望盡快完成工程發包，未來機場線與綠線將互相接軌，從八德串聯至中壢，桃園捷運系統第一階段之骨幹網路也算全部定案，市府也將全力推動捷運延線地區之都市計畫發展。