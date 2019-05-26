搭飛機坐機捷來參加　桃園議長盃路跑青埔舉行萬人參加

▲桃園議長盃路跑青埔舉行，吸引萬人參加。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019年桃園市議會議長盃路跑活動」、26日於桃園青埔棒球場舉行，吸引萬名民眾前來參加。議長邱奕勝指出，參賽選手也有來自比利時、法國、香港、印尼、日本、馬來西亞及越南等多個國家的跑者，對於青埔毗鄰桃園國際機場，還有機捷經過，認為搭飛機坐機捷來參加路跑，都相當方便。

▲桃園議長盃路跑青埔舉行，吸引萬人參加。（圖／桃園市政府提供）

市府體育局長莊佳佳表示，2019年議長盃路跑活動，共計超過1萬名跑者報名參賽，報名非常踴躍，活動分為健康休閒組及競賽組，21公里競賽組參賽人數為1,000人、10公里組為3,320人、4.5公里健康休閒組參加人數為6,936人；除了有來自桃園市及其他縣市的跑者報名參賽以外，也有來自比利時、法國、香港、印尼、日本、馬來西亞及越南等多個國家的跑者前來參加。

▲▼桃園議長盃路跑青埔舉行，吸引萬人參加。（圖／桃園市政府提供）

市長鄭文燦也帶領市府團隊出席路跑活動並表示，這項議長盃路跑活動，今年已邁入第10屆，每年都受到廣大跑者的支持，跑者將從青埔棒球場的運動公園起跑，沿途可看見青埔地區正在推動的多項建設，例如：「亞洲‧矽谷創新研發中心」、桃園會展中心、環球購物中心、橫濱八景島水族館、新光影城等，每項建設都依據時程表穩健推動中，青埔地區將成為桃園市的新亮點，並帶動機場周邊地區的發展。