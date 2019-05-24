賴清德2020提前起義是不想遇見他？　鄭文燦：網傳不是真

▲網傳賴清德參選總統，是憂心等4年會遇到他？鄭文燦回應：這是網傳。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

藍營高雄市長韓國瑜，要投入2020總統大選？同樣是民調呼聲高的綠營桃園市長鄭文燦，面對市議員質詢，是否也去參選總統表示，現在的任務就是做好市長，4年內將桃園重大建設逐一定案開工，讓桃園發展得更好。對網傳賴清德執意參選總統，是憂心再等4年會遇到強棒對手鄭文燦？鄭則回應：這是網傳，要以賴院長說的為準。

市議員余信憲24日於市政總質詢中，針對藍營高雄市長韓國瑜，因民調呼聲高，要投入2020總統大選？對於明年同樣民調支持度高的市長鄭文燦，是否也有參選明年總統大選規劃？要求鄭文燦說明。

鄭文燦表示，自身從小志向並非擔任政治人物，從政是人生當中無法預期的劇本，第一次參選時已是21年前擔任縣議員，進而一路從政至今，而他始終認為，如何將選民託付的任務完成，才是最重要的。

鄭文燦強調，現在的任務就是做好市長，在4年內要將桃園重大建設逐一定案開工，讓桃園發展得更好。對於未來，也未考慮競選立委或雙北市長。

余信憲表示，對於網傳賴清德執意參選2020總統，是憂心再等4年會遇到鄭？鄭文燦說，賴清德院長想參選總統，是去年1124選舉民進黨敗選，他想要力挽狂瀾，認為他的參選是基於使命感。