桃園同婚登記女同志6歲女兒當花童　感謝總統蔡英文捍衛權益

▲桃園同婚登記首日，市長鄭文燦見証，女同志抱著6歲女兒辦理登記。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

5月24日同性婚姻合法化，桃園市首日辦理登記的同性伴侶有21對，分別是男生8對、女生13對。33歲妮可與伴侶K交往10年，一早抵桃園戶政所辦理登記；38歲的吳女與伴侶邱，交往18年兩人長髮繫著彩虹絲帶，帶著6歲女兒，穿上小花童樣式粉紅禮服，獲市長鄭文燦見証，下午於中壢戶政所辦理登記，一再感謝蔡總統捍衛權益。

一早到桃園戶政辦理登記的30多歲妮可和K從小就認識，妮可從國中開始就發現自己喜歡女生，兩人20多歲交往迄今10年，3年多前就決定結婚。「得知立法通過那天，兩人都感動地哭了！」不過家人部分因觀念傳統，並不贊成兩人交往，「目前還在努力與家人溝通當中」。

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▲▼桃園同婚登記首日，市長鄭文燦見証，女同志抱著6歲女兒辦理登記。（圖／記者楊淑媛攝）



獲市長鄭文燦、民政局長湯蕙禎親自見証的38歲吳女與36歲伴侶邱，兩人都是苗栗人，高中是同校學生，36歲的邱先認識吳的弟弟，18年的交往期間，曾一度分開過，6年前兩人到國外進行試管嬰兒，育有一名6歲女兒，因同婚專法未通過，只能先採以收養方式。

吳與邱說，現今同婚合法化，兩人經過2000多個日子的期待，非常感謝總統蔡英文捍衛同志及孩子的權益。吳女與邱姓伴侶，兩人目前居住與工作都在中壢。

桃園市民政局指出，同婚登記首日桃園有21對登記，呈現女多於男情形。13區戶政事務所有6個戶政所預約登記，分別是：桃園9對、中壢6對、平鎮2對、八德2對、龍潭與楊梅各1對。桃園戶政所9對最多，戶所人員事先就依內政部規定新設計3種結婚書約版本，並提前通知預約登記的新人該準備什麼資料，希望他們順利辦妥。