鄭文燦、林智堅三連霸五星市長　韓國瑜滿意度不及格

▲鄭文燦、林智堅。（合成圖／記者湯興漢攝、新竹市政府提供）



政治中心／綜合報導

2018九合一大選後部分縣市重新洗牌，根據《遠見雜誌》2019年縣市長施政滿意度調查結果，桃園市長鄭文燦跟新竹市長林智堅三連霸五星市長，此外，話題不斷的高雄市長韓國瑜的施政滿意度不及格，僅拿到57.9％的滿意度。

鄭文燦今年滿意度和施政分數都是六都最高，居22縣市榜眼，分別是77.7％及77.1分；林智堅今年滿意度達74.9％，不僅是新竹市史上最高，相較於2015年上屆首年，無論滿意度、不滿意度及施政分數，都是22縣市優化成效最佳的首長，分別成長37.5個百分點、減9.9個百分點及增加10.1分。

此外，奪下五星首長寶座的還有南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安，花蓮縣長徐榛蔚為首次入榜五星市長中的女性，不滿意度只有8.8％，也是今年最低負評。

還有值得關注的台北市長柯文哲被評為4.5顆星，滿意度為48.4％，不滿意度40.2％；高雄市長韓國瑜被評為4顆星，滿意度57.9％，不滿意度26.6％。

另外，六都中的新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲拿到4星，侯友宜滿意度55.6％，不滿意度13.6％，黃偉哲滿意度53.4％，不滿意度18.1％；盧秀燕拿到3顆半星，滿意度42.9％，不滿意度34.1％。

《遠見雜誌》本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為108年3月4日至4月15日，以晚間18：20至21：45為主，並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問。 共訪問22縣市，共完訪14,332人。13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％（信賴水準為95％，以下同）；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪201人，抽樣誤差為±6.9％。

▲ 韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者賴君欣、李毓康攝）