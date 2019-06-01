長腿女快速道路「闖中線慢慢走」！男駕駛按喇叭反被嗆白癡　網全怒了

地方中心／基隆報導

基隆台62快速道路1日凌晨竟有一名女子站在中線上，見車子來還緩緩走到路肩，完全沒有在怕的，甚至當車子經過按喇叭示警，還回嗆髒話，讓路過駕駛超傻眼。由於前幾天才發生五陽高架橋事件，許多網友看完後紛紛撻伐，「想尋短可以，自己去不要拖累別人。」

▲女子穿越快速道路，差點被撞。（圖／黑色豪門企業）



從影片中可以看見，男駕駛行經台62線五堵往台北路段時，原先都一路順暢，後來出現一輛閃燈轎車停在路肩，對向竟有一名女子慢慢從外側車道經過中線、再往旁邊走去，與車輛擦身而過。男駕駛氣炸飆罵髒話「X你X」，猛按喇叭，沒想到竟然被回嗆「白癡喔!@#$%^&」。

對此警方表示，尚未接獲報案，不過該行人違規穿越快速道路，可依《道路交通處罰條例》開罰3000元以上、6000元以下罰鍰。

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由於上月27日才發生一名柯姓男子下車借油，結果走到中線道攔車被撞死，今又發生這樣的事情，讓網友看了直搖頭。網友紛紛留言表示「現在都流行停路肩走中間，那天會不會有人挑戰，走飛機跑道」、「台灣交通法令要修改」、「 這種出來害人的三寶」。

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