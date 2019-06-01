　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼全家便利商店。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

▲原PO穿著全家便利商店到7-11取貨，民眾走進小7，她下意識喊「歡迎光臨」隨後空氣瞬間凝結。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

突發中心／綜合報導

窘爆！一名全家便利商店員網購商品，但該商品沒有全家取貨的選項，只好選擇寄到住家隔壁的小7（7-11），某日下班順道走去領貨，但她制服卻沒脫。進了小7報手機末3碼之際，「叮咚」聲響起，民眾走進來，她下意識地喊了「您好！歡迎光臨」回過神發現自己身在小7，店長跟客人都傻眼望著她…

「好想找洞鑽」在全家便利商店服務的阮姓女店員，將自己的經歷PO上臉書，「3064！怎麼有辦法這麼尷尬咧」網友笑翻留言，「還好你沒跟他說全家最新的折扣是什麼，不然小7店員會想打你吧！」、「超尷尬！放心～不止妳一個人這樣過。」、「店長：你明天直接來上班....」

還有網友分享個人經驗，「曾經我也犯過幾次職業病，喊過歡迎光臨，又或者店家員工喊歡迎光臨時我也跟著喊」、「我也曾經這樣的職業病，自己手機響，很自然的說****妳好，然後對方就說，疑？我打到妳公司了嗎？然後我自己拿著手機狂笑」、「以前學生時代在寒假時有兼兩份打工，早上麥當勞、下午開始7-11，某天到7-11上班，『叮咚』客人一進門我竟然喊歡迎光臨麥當勞」。

ET快訊
看上同事未婚妻！噁男「戴著電子腳鐐」闖家中性侵　害她6樓跳下
世界最危險職業！工作5天可賺300萬　但平均七天會有1人身亡

關鍵字：7-11,小7,全家,店員,店長,歡迎光臨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嚇人！單車婦人清晨上路　紅燈起步後…被攔腰輾過

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂」遭偵辦　店家喊冤：廠商說可以的

全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

彰化市第二公墓納骨塔弊案　前代表會主席楊惟欽重判12年6月

亡弟舊機車失竊3年後找回　姊淚稱「回憶一定要帶回去」

重機熱門景點竟是違建　企業官網「愛地球」...放任違建超諷刺

男子連續對家人威嚇施暴　老父大義滅親怒告逆子家暴

陸船「滾輪式網具」越界七美海域　澎湖海巡押返馬公偵辦

長腿女快速道路「闖中線慢慢走」！男駕駛按喇叭反被嗆白癡　網全怒了

快訊／男子遭狂徒「路過」開3槍　2槍擊中車門...右手臂中彈

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

《私生活》殺青朴敏英耀眼現身　金材昱「行走的賀爾蒙」帥到瘋

大學教官偷吃馬尾陸籍交換生　「狂歡3天」摸腿深吻照全曝光

嚇人！單車婦人清晨上路　紅燈起步後…被攔腰輾過

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂」遭偵辦　店家喊冤：廠商說可以的

全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

彰化市第二公墓納骨塔弊案　前代表會主席楊惟欽重判12年6月

亡弟舊機車失竊3年後找回　姊淚稱「回憶一定要帶回去」

重機熱門景點竟是違建　企業官網「愛地球」...放任違建超諷刺

男子連續對家人威嚇施暴　老父大義滅親怒告逆子家暴

陸船「滾輪式網具」越界七美海域　澎湖海巡押返馬公偵辦

長腿女快速道路「闖中線慢慢走」！男駕駛按喇叭反被嗆白癡　網全怒了

快訊／男子遭狂徒「路過」開3槍　2槍擊中車門...右手臂中彈

「違規迴轉」1秒車陣竄出　駕駛撞上崩潰：為什麼要逼我吃三寶飯

玉山盃／少棒明星董子恩長大了！　期待參加U18世界盃

嚇人！單車婦人清晨上路　紅燈起步後…被攔腰輾過

中職／陳偉漢代跑彭政閔後！王勝偉開轟　恰恰得分卡關1個月

前MP阿翔「寶寶性別公開」…所有親友吃驚！　老婆：真的是大翻盤

3塊錢吃三餐！Youtuber街頭易物遇「正妹Coser」　超亮點網敲碗IG

慧眼看天下／川普領軍圍攻　華為能否絕地求生

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂」遭偵辦　店家喊冤：廠商說可以的

圖／散場「紅衫軍」邊走邊唱湧入捷運站！韓國瑜造勢壯觀落幕

中職／暌違1個多月奪勝　江辰晏：不必要壞球太多

社會熱門新聞

即／三重驚傳裸女5樓墜落　腳踝..

募款少年葬父家人不知　爆募92..

捐款再扯處理法拍　家屬：沒法拍..

40惡少持棒圍毆男高生　鼻子以..

小王尬人妻　事後LINE：片賣..

肇逃一律1年起跳！大法官認定違..

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢..

18歲無照借休旅車開過癮結果撞..

失業男徒步60公里回家　路遇暖..

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發..

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹..

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了..

惡整壽星！綁柱狂噴泡沫+扛轎遊..

晚餐掛在車上　不到5分鐘全被偷

更多熱門

相關新聞

淡水吃日料！外國客拒付「10%服務費」

「不是應該入境隨俗嗎？」淡水一間日式料理店的員工表示，自己曾經接待過一組外國客人，這2人看不懂也聽不懂中文，不過菜單上有英文註記，因此客人依舊能順利點餐並享用；不料，當這對金髮碧眼的男女吃完飯準備買單時，看見帳單上「多了10%服務費」，便氣得大聲跟店員理論，「你們不可以強迫跟我們收小費的！」

店員提醒「先付款再取餐」　反被雙寶爸嗆爆

檢察官說明「業務侵占罪」

限1萬個！小丸子夜燈還有星星投影

7-11獨賣！蠟筆小新不倒翁公仔超萌

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

女老師車頭燈太亮！「緊T包不住渾圓胸」形狀超美

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

認養33隻浪浪遭鄰居抱怨　動保員開門超驚訝

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

凱道造勢擠爆2.5萬人　韓粉開唱、打戰鼓

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！32男淫奪1女

影／神正檳榔西施　白皙電眼有橋本環奈fu

直播認了有私生子！館長曝：在苗栗當議員

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面