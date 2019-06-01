全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

▲原PO穿著全家便利商店到7-11取貨，民眾走進小7，她下意識喊「歡迎光臨」隨後空氣瞬間凝結。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

突發中心／綜合報導

窘爆！一名全家便利商店員網購商品，但該商品沒有全家取貨的選項，只好選擇寄到住家隔壁的小7（7-11），某日下班順道走去領貨，但她制服卻沒脫。進了小7報手機末3碼之際，「叮咚」聲響起，民眾走進來，她下意識地喊了「您好！歡迎光臨」回過神發現自己身在小7，店長跟客人都傻眼望著她…

「好想找洞鑽」在全家便利商店服務的阮姓女店員，將自己的經歷PO上臉書，「3064！怎麼有辦法這麼尷尬咧」網友笑翻留言，「還好你沒跟他說全家最新的折扣是什麼，不然小7店員會想打你吧！」、「超尷尬！放心～不止妳一個人這樣過。」、「店長：你明天直接來上班....」

還有網友分享個人經驗，「曾經我也犯過幾次職業病，喊過歡迎光臨，又或者店家員工喊歡迎光臨時我也跟著喊」、「我也曾經這樣的職業病，自己手機響，很自然的說****妳好，然後對方就說，疑？我打到妳公司了嗎？然後我自己拿著手機狂笑」、「以前學生時代在寒假時有兼兩份打工，早上麥當勞、下午開始7-11，某天到7-11上班，『叮咚』客人一進門我竟然喊歡迎光臨麥當勞」。