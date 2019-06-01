男子連續對家人威嚇施暴　老父大義滅親怒告逆子家暴

▲桃園市徐姓男子今年1月、2月間連續對弟弟與老父威嚇辱罵，老父怒告家暴。（圖／取自免費圖庫pixbay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子曾因家暴入監服刑，去年服刑期滿返家後，今年1月與2月連續對弟弟與父親威嚇辱罵，其中還持刀要揮砍親弟弟讓老爸看不下去，憤而大義滅親怒告徐違反家暴；徐男在偵訊時坦承犯行，桃檢偵結以違反家庭暴力防治法提起公訴。

檢警調查，47歲徐姓男子去年曾因家暴案入監服刑7個月，出獄後返家仍與家人同住，但惡行不改，桃園地院於今年1月25日發出保護令，不得對父母有不法或騷擾情事，但徐於今年2月7日上午11時許，在住家因細故與親弟弟發生爭執，分持菜刀與水果刀各一把，作勢要向弟弟揮砍，因弟弟持手機錄影並至房間內關門躲起來，向徐聲稱有錄影存證，徐才將菜刀與水果刀放回包包裡。

同年3月11日晚間7時許，徐男在家裡與父親發生口角，竟然大聲咆哮，並以「XX娘」辱罵父親，老父盛怒之下，向警局提告徐男違反家暴。

檢警偵訊時，徐男坦承犯行，弟弟提出手機錄影證據指證哥哥確實曾持刀向他揮砍之事實，父親也證實徐當面辱罵「XX娘」，包括姊姊等家人都作證，桃檢偵結以徐男2次違反家暴犯行明確，依法提起公訴。

【更多新聞】



►網路糾紛虎頭山談判起衝突 少年疑嗆聲慘遭圍毆惹禍

►人夫養小三妻跨海抓姦提告 檢：夫雖認錯但無實據不起訴

►與同僚相處不睦設計陷害 士官拆零件丟圍牆監視器曝犯行



