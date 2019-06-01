陸船「滾輪式網具」越界七美海域　澎湖海巡押返馬公偵辦

一名女網友想趁著端午連假和男友一起到澎湖玩，行程、船票及住宿也都訂好了，卻突然被男友要求要多加一人，甚至堅持若澎湖去不了那就改去宜蘭或其他地方就好。她好奇要跟去的人是誰，一問之下竟然是男友剛分手的紅粉知己，讓她氣得拒絕「我就是不想她去」；雙方爭持不下的結果就是她退出這次的行程，加上對不要臉的男友相當灰心，只好提出分手。