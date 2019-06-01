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陸船「滾輪式網具」越界七美海域　澎湖海巡押返馬公偵辦

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記者郭世賢／澎湖報導

第八澎湖海巡隊於1日接獲我國漁船通報，於七美西南海域有陸船越界，隨即派遣進駐七美PP-10038艇提前入勤前往查處，上午8時於七美西南18.8浬處發現「無船名」載有滾輪式網具越界陸船，非法侵入澎湖海域，派優勢警力登檢扣留，並押返馬公偵訊。

▲ 陸船「滾輪式網具」越界七美海域 澎湖海巡押返馬公偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 陸船「滾輪式網具」越界七美海域，澎湖海巡押返馬公偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

澎湖海巡隊1日上午接獲漁船通報，七美海域有一艘「無船名」，隨即派遣PP-10038提前出勤前往查處，海巡艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證，於七美西南18.8浬海域發現「無船名」越界陸船航行中未作業，因該陸船未顯示船名，顯有可疑。

▲ 陸船「滾輪式網具」越界七美海域 澎湖海巡押返馬公偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡派優勢警力登船檢查，清艙後發現150公斤漁獲，無豬肉製品，後續將該陸船及陳姓船老大等7名船員押返馬公偵辦。海巡人員蒐證影帶顯示該陸船越界罪證確鑿，全案將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，另配合防疫檢疫局人員，進行陸船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

澎湖海巡隊副隊長詹文中表示，2019年大陸海洋伏季休漁期間5月至8月，為防範滯留我國海域之大陸漁船越界作業，該隊將持續執行「護永專案」勤務，海巡署為防止非洲豬瘟入侵我國，呼籲民眾勿將疫區豬肉及其製品攜帶入境，以免受罰；漁民海上作業若有發現陸船越界及民眾，如有需要救援等事項，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過無線電向海巡艇通報，海巡人員獲報將立即前往查處。

▲ 陸船「滾輪式網具」越界七美海域 澎湖海巡押返馬公偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 陸船「滾輪式網具」越界七美海域 澎湖海巡押返馬公偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：澎湖,陸船,滾輪式網具,越界

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