亡弟舊機車失竊3年後找回　姊淚稱「回憶一定要帶回去」

▲警方在清泉崗附近的荒廢空地，找到潘姓女子亡弟的機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

潘姓女子因弟弟往生，將他騎10多年的代步機車停在家門睹物思人，卻遭人竊走，3年來沒消沒息。在細心的警方找尋下，發現它就停在清泉崗旁的雜草藤蔓中。潘女得知後十分感謝，淚稱，這是她與弟弟唯一的回憶，「一定要帶回去！」

第六警分局永福派出所警員周文彬，日前執行查尋失竊車輛勤務時，在清泉崗附近一片長滿草叢的荒廢空地中，發現有一輛機車遭藤蔓佈滿覆蓋。他上前一看，發現竟是失竊多年的機車，幸好車體外觀都算完整，立刻通知車主的ˋ40歲姊姊潘姓女子到場指認。

潘女到場後確認機車是她的，但也勾起她與已經不在人世的弟弟之間，過往的點點滴滴回憶。她說，這輛機車是她弟弟３年前失竊，雖然是台10多年老車，已經沒有價值，但它卻是陪著他們姊弟走過無數酸甜苦澀的日子。

她說，3年前弟弟往生，她為了睹物思人，停放在家門口卻遭人偷走。這幾年，她一直盼望機車能夠找回，接到通知時她十分喜悅，也一了內心的心願。

員警詢問那機車要如何處理，潘女眼眶泛淚說，「當然要帶回去！」，至少能天天看著它，想念在天上的弟弟。

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