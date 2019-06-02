八七水災罹難童轉世！休克2次找不出原因　司機臉鐵青警告：他們追來了

▲八七水災罹難人數超過600人。（圖／翻攝水利署電子報）



突發中心／綜合報導

一名媽媽分享，孩子在1歲前曾發生過嚴重休克，但帶去醫院做了各種檢查都找不出原因，之後在回娘家時遇到司機提醒，孩子去過地府、看到無形東西，在他的建議下帶兒子到供奉媽祖的宮廟求助。最後才恍然大悟，原來兒子竟是八七水災中的罹難者，他的前世父母追來了。

原PO在貼文中表示，兒子休克時是直接癱軟、翻白眼，摸不到鼻息且臉明顯變黑，但沒有抽蓄以及咬舌頭、口吐白沫的狀況，奇怪的是家人中並沒有類似病史；做了各種檢查都得不到明確的病因，醫生開出疑似癲癇，要兒子每天服藥，但休克的狀況仍持續發生。

▲好心司機的提醒，救回孩子。示意圖與本案無關。（圖／記者周宸亘攝）



原PO說，後來有一次回娘家時，遇到一名小黃司機，對方糾正「小孩子不能這樣抱」、「小孩通常會看到無形的東西」、「你這個小孩是不是去過地府2次」，當下覺得對方根本有事，應該是在宣傳宮廟聽聽就好，沒把話放在心上，但隔沒幾天，孩子竟又休克了，情急之下回撥給司機。

原PO雖然心裡忐忑，但還是硬著頭皮到了宮廟。她表示，現場超多人，乩身是70多歲的阿嬤，旁邊有一位阿姨翻譯。經轉述得知，「小孩前世是台南人、姓陳，一家三口在八七水災時往生的，那年才10歲，原本有機會存活，在水上抱著浮木，卻撞上大樹體力不支溺逝，後來跟著人群（亡靈）走去投胎道，但孩子的父母遲遲不投胎，一直在找小孩，找了好久，現在終於找到了，因此執意要帶走，所以小孩才會有休克的狀況發生。」

▲孩子在媽祖的幫忙下，沒有被前世父母帶走。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）



聽完原PO與母親哭到不行、一直默念，「請陳爸爸媽媽放心，他來當我們的孩子我們會好好照顧、好好教育他，請你們放心，不要帶他走，拜託拜託。」

一開始孩子的前世父母堅持要帶走孩子，但在媽祖的調解下才終於肯放手；為避免他們反悔回來帶走人，媽祖還認小孩作為乾孫。

文章在《靈異公社》臉書社團引起熱烈討論，許多人都相當感動「媽祖慈悲」。對此，原PO指出，「事後兒子再也沒發生休克，一直到現在3歲了，這也是為什麼我衷心拜媽祖的原因，深深覺得我遇到貴人，且開始相信有看不見的世界存在。」

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