哥哥，怎麼會這樣...少年「頭撞池底」四肢癱瘓無助爆哭！他心痛揭真相

突發中心／綜合報導

「哥哥，我練個游泳怎麼會變成這樣？」一名網友在《爆料公社》表示，17歲的弟弟原是擁有大好前程的游泳選手，卻因跳水、頭部撞泳池底部，導致四肢癱瘓。他心痛指出，原來相關法令中竟無規範游泳訓練水深限制之規定，懇請立委能訂定相關規範，以防止類似事件再發生。

▲17歲游泳選手癱瘓在床。（圖／爆料公社，下同）



原PO文中指出，弟弟在全台灣各個泳賽中經常拿到好成績，是個正準備要起飛的青春年紀，然而，一個泳訓、一場意外卻讓他現在四肢癱瘓，每天只能接受復建的治療，叫人如何面對接受，爸爸也因而處於悲傷狀態走不出來，親人身心折磨，皆已俱疲至極。

他表示，原是學校游泳校隊選手的弟弟，因為聽從教練指導的方式跳水，在頭部接觸泳池底部後，導致第4、5節頸椎骨折及脊椎損傷，繼而四肢癱瘓，歷經3次生死交關的重大手術後，現在仍持續漫長而煎熬的復健之路，教育局為此也成立了專案調查小組。

▲復健漫漫長路讓家屬身心俱疲。



而調查報告書中曾回覆，教育部曾書函周知『游泳比賽場地出發區』水深應為1.35公尺限制之規定，但查全國相關法令，尚無法令規範游泳訓練（出發動作，即跳水）水深限制之規定。有關各級學校游泳池之設置規格及使用規範，宜函請教育部作統一規範。

對此原PO無奈表示，身為一個哥哥，真的很難想像、理解，國家以及相關公部門，對於國家未來優秀游泳選手的人才培育，竟會在法律條文層面如此苟且、疏於把關人之職守，且在練習跳水的場地水深關鍵點，沒有法令規範。

因此原PO懇請立法院教育文化委員會立委能向教育部提出，並且行文各縣市教育局，定期查核檢視相關場所，以及游泳課程與游泳隊的各級學校，請相關人員於上課、訓練時，嚴格遵守相關安全規定。

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