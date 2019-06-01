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「天都助韓！」羅友志107字中肯PO文　韓粉泛淚推爆：連老天都感動了

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日在總統府前凱達格蘭大道正式登場，主辦單位表示現場至少有40萬人到場支持，連傾盆大雨都澆不熄韓粉的熱情。對此，資深媒體人羅友志就在臉書發文說，「天都助韓，瑜來、雨停……其他人只能徒呼負負啊。」

全國大會師活動6月1日下午2點開始，儘管天空降下非常誇張的暴雨，但仍澆不熄40萬韓粉熱情，支持者紛紛穿著紅衫湧進凱道，形成一片又一片的「紅潮」大軍，甚至有支持者舉著巨大國旗「原地就坐」淋雨，挺韓決心絲毫沒有被暴雨動搖。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜全國大會師活動1日在凱達格蘭大道登場。（圖／記者季相儒攝）

對此，羅友志1日下午就在臉書PO文說，「天都助韓，瑜來、雨停……其他人只能徒呼負負啊」、「大雨特報信誓旦旦，兩點前硬是悶著就是不下；人來了，兩點後終於下了一場雨，成了降溫的效果」，但沒想到「韓國瑜進場前，竟然露出陽光。」

羅友志認為，連老天都站在韓國瑜這邊，「天，最難，你讓祂站在你這邊，還有誰能與之匹敵，2020國民黨初選，正式宣告提早結束」，短短107字感想讓一票韓粉非常感動。

►►►凱道湧40萬韓粉...主持人：若不站出來「蔡英文沒收總統大選」

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲儘管天空降下非常誇張的暴雨，但仍澆不熄40萬韓粉熱情。（圖／記者季相儒攝）

網友看了紛紛留言說「羅友志說的真好，瑜來了，雨停了，全民保護韓國瑜」、「看電視，真的好感動阿，你們真的好棒，為了自己的未來站出來」、「聽中華民國頌 ，眼眶泛淚」、「韓粉最讓我感動，風雨無阻、自動自發、不離不棄、有情有義」、「聽韓國瑜演說，熱淚盈眶」。

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關鍵字：韓國瑜,全國大會師,決戰2020贏回台灣,2020總統大選,羅友志

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