凱道造勢破40萬人？韓粉10分鐘就多5萬　他「推算數據」狠打臉

▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日在總統府前凱達格蘭大道，舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，主辦單位聲稱現場人數高達40萬人。對此，有網友以科學方式推估，發現現場最多就2萬多人，卻看到大會每過10分鐘就多喊5萬而非常傻眼。

該名男網友在臉書社團「郭台銘競選總統網軍後援會」PO出照片表示，他以科學的方式推算，每平方公尺站1至2人屬於非常舒適的情況，3至4人會顯得非常擁擠，但活動現場的影片可以看到，「民眾與民眾之間還有活動空間，只是空照圖看紅色會有密集效果」。

▲主辦單位表示，現場人數近40萬人。



他認為，凱道的面積大約為5680平方公尺，以此乘3（人數）最多就是1萬7040人，最多估算為2萬人，實在與官方需宣稱的40萬人相差甚遠，「今天到底有多少人？事實勝於雄辯！」

網友看完紛紛留言，「看圖片人潮很稀疏，真的不足五萬人」、「算遊覽車就知道了」、「說實在的 不管造勢人數多少 選舉是比選票的」，也有人說，「真實人數不重要，場面好看就好了」、「其他道路滿滿的人，你眼睛看那？」

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