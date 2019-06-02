「政治性格狡猾無比！」高市民進黨團4點聲明轟韓：鬼混市長先請辭

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日在總統府前凱達格蘭大道上舉辦 「全國大會師」造勢活動，還在一片紅海的簇擁下磅礡進場，並發表長達28分鐘的演說，怒轟民進黨執政做得太差，「2020我準備承擔任何重要職務，為中華民國不惜粉身碎骨！」對此，高雄市議會民進黨團晚間也發新聞稿作出4點聲明，痛斥韓國瑜將高雄市當成跳板，政治性格狡猾無與倫比，還呼籲韓辭職，兌現其「讓鬼混的政治人物下台」宣言。

▲韓國瑜宣布，2020準備承擔任何重要職務。（圖／記者季相儒攝）

大會師活動以「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」為題，主角韓國瑜在下午4時45分進場，現場韓粉情緒相當高昂，不但狂敲戰鼓、揮舞百支戰旗，更齊唱「我的未來不是夢」，讓現場氣氛飆到最高點；而韓國瑜在上台後先對支持者鞠躬表示感謝，並表示去年選舉以選票教訓民進黨，原本期許民進黨會有所改變，但半年過去，卻完全不見改善，「民進黨執政有個特點，不喜歡人民快樂！」

「2020是中華民國生死保衛戰！」韓國瑜激昂地表示，「我在這裡鄭重宣布，2020年我準備承擔任何重要職務，明年1月11日，讓鬼混的民進黨下台！」

對此，高雄市議會民進黨團晚間發布新聞稿回擊，斥責韓國瑜擔任反毒代言人，但卻在1日拋棄高雄市由行政院與市府共同主辦的「全國反毒博覽會開幕會」，荒廢市政，鬼混路過台北市凱道參加韓粉造勢大會，「黨團嚴厲譴責，並發表聲明及看法！」

▲高市民進黨團敦請韓國瑜請辭高雄市長，「實現韓市長『讓鬼混政治人物下台』宣示」。（圖／記者季相儒攝）

民進黨團提出4點聲明：

1、黨團反對韓國瑜在凱道的演說，顛倒是非，信口開河，一如參選高雄市長時的翻版，不予苟同。

2、黨團同意韓國瑜在凱道說的「2020集結所有力量，讓鬼混的政治人物下台」。

3、黨團要求荒廢市政、廢除毒品防制局、心中韓粉比白粉重要的韓市長，鬼混的韓市長，先辭掉高雄市長，實現韓市長「讓鬼混的政治人物下台」的宣示。

4、對於韓國瑜直至上了凱道，依然用「2020我準備承擔任何重要職務」的模糊性語言，而不是清楚的說「參選總統」，黨團認為顯然韓國瑜還是把高雄當跳板、當備胎，政治性格之狡猾無與倫比。

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