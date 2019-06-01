韓國瑜大會師「凱道湧破40萬人」？警方估算數字出爐…議員一句話簡潔打臉

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高雄市長韓國瑜1日以「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」為號召，在總統府前凱達格蘭大道舉辦「全國大會師」活動，主辦單位下午4時許時還激昂指出，現場聚集挺韓民眾已達40萬人，就連韓國瑜上台致詞時也直呼，整場大會師至少已經號召30萬以上支持者到場；但警方估算人數，推斷現場約僅有7萬人左右，民進黨籍台北市議員梁文傑也在臉書上PO文打臉，「這裡（凱道）容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」

▲主辦單位下午4時許宣稱，現場聚集人潮已突破40萬人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜下午4時45分在妻子李佳芬的陪同下，前往凱道參加造勢，並在大批紅衣鐵粉包圍下磅礡進場；從空拍畫面來看，凱道被一片紅海擠到水洩不通，主辦單位更宣稱現場人數突破40萬人，韓國瑜驚人的人氣、不墜氣勢在網路上立即掀起熱烈討論。

但現場真的有40萬人嗎？有網友搬出警政署歷來遊行計算方式推估，在凱道十字區必須「前胸貼後背」的站法才有可能容納25萬人，且此次大會師舞台較靠近圓環，推測現場人數應不超過10萬人。警方稍早推估凱道現場人數也出爐，數字落在7萬人左右。

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▲韓國瑜登台致詞時也直呼，現場人數已達30萬人以上。（圖／記者季相儒攝）

台北市議員梁文傑晚間在臉書PO文打臉韓國瑜，「我們在這裡辦了多少年的活動，容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」

另一方面，知名網友、PTT八卦版版主「四叉貓」1日下午也親臨大會師，並表示現場凱道正面人潮滿到景福門，信義路部分則擠到國家音樂廳門口，音樂廳往後僅有零星數人，而仁愛路的人潮擠到台大醫院處，再加上左右又有預留通道，因此仁愛路並不算整條塞滿；四叉貓指出，在中山南路的部分，由於沒有架設大螢幕，因此人潮明顯較少，但一旁的自由廣場卻集結了一群人，他推測，現場人數約是5萬到8萬人，與主辦單位宣稱的40萬落差不少。

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▲警方推算，現場人潮約落在7萬左右。（圖／記者羅志華攝）