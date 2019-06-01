韓國瑜凱道造勢禁賣香腸韓粉怒　北市府澄清未刁難

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，現場露出陽光，韓國瑜支持者很開心。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為了力挺高雄市長韓國瑜，韓粉1日串連號召10萬人聚集凱達格蘭大道大會師，儘管下午一連下了3場暴雨，但是韓粉熱情不斷，空拍圖照片曝光一片紅通通，就在剛剛主辦單位宣布現場人數突破30萬。過程中傳出有韓粉不滿沒有攤販、便當等，抱怨這邊很不方便，甚至質疑被刻意打壓。

韓國瑜去年九合一選舉時的「三山造勢」一鳴驚人，逆轉綠大於藍的高雄市；而當時的韓國瑜夜市、香腸瀑布等場景也成為招牌。不過這場凱道的造勢活動，因為規定關係，現場禁止有明火，因此不得販售食品，無法重現去年造勢活動的招牌；且不得有金錢交易，甚至有攤販當場被警察開了1200元的罰單。

對於媒體報導今日凱道集會現場有參與民眾不滿「禁止擺攤」與柯文哲市長有關，台北市政府發言人劉奕霆駁斥「絕無此事」，並強調北市府依法行政，此事並非柯文哲市長下令，而是當時申准書上已記明禁止設攤，市府也期盼民眾能理性和平的參與集會遊行活動。

有關禁止設攤一事，市警局中正一分局的考量有以下四點：一，依道路交通管理處罰條例，禁止設攤。二、設攤是金錢交易營利，與申請集會目的不符。三、因集會現場人群眾多，攤商生火、瓦斯爐、瓦斯桶、賣酒等，基於公共安全，避免發生意外。四、該處為總統府前，以往各項集會遊行尚無設攤交易前例。

