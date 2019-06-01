玩躲貓貓！幼兒園狼師脫褲逼「不摸要用親的」　她傻吐：手會痠...嚇壞嬤

▲一名幼兒園外聘老師對女童伸出狼爪。（示意圖／視覺中國CFP，與本案當事者無關）

地方中心／台中報導

台中市一名綽號為胖虎的許姓男子，是一間幼兒園的外聘體能課程老師，沒想到他竟趁著課程時，見到女童娃娃(化名)年幼可欺，以玩躲貓貓為藉口，趁著大家不注意，將娃娃帶進廁所多次猥褻，還要她撫摸、親下體。整起事件直到娃娃無意見告訴阿嬤才曝光，台中地方法院依強制猥褻罪判許男4年6月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書，許男是幼兒園外聘的體能課程老師，而娃娃則報名了由許男所開設、需要另外付費的課後感覺統合課程，並在2016年9月至2016年11月間每周四下午4至5時間參與課程，由於自費課程娃娃班導師並無跟班，許男竟趁機伸出狼爪...。

許男見到娃娃年幼可欺，上感覺統合課程時，刻意讓小朋友玩起躲貓貓的遊戲，讓大家無法注意他的動向，趁機將娃娃帶往廁所，並自行將脫下褲子，硬拉娃娃的手去摸他的下體，儘管不解世事的娃娃稱，「這樣我手會痠」，許男仍違反她的意願，更說「如果不摸，要用親的」，強制猥褻得逞共4次。

事後許男更不忘囑咐娃娃不可以跟班導師說，娃娃因為害怕許男的權勢不得不從，一直隱忍不說。直到2017年8月10日晚間，娃娃在阿嬤幫忙洗澡時，無意間才透露曾摸過許男的生殖器，而且對於撫摸的方式、過程描述地相當詳細。娃娃阿嬤驚覺不對勁，趕緊告知娃娃母親後報警。

台中地方法院審理時，許男辯稱，上課時現場總共有8位小朋友，一旁還有鋼琴教室，沒有跟娃娃獨處的機會，矢口否認犯行，但法官勘驗事證後，不採信他的說詞，強制猥褻罪判許男4年6月有期徒刑，全案可上訴。

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