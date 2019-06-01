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惡整壽星！綁柱狂噴泡沫+水桶攻擊　羅東夜市「扛轎遊街示眾」...路人嚇傻

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地方中心／宜蘭報導

這種慶生方式令人永生難忘！宜蘭一名男子生日，一群朋友們「別出心裁」地想出各種惡整方式要幫他慶生，只見他被綁在洗車場的柱子上，噴完泡沫還不夠，再來一桶水，事後更被綁在特製轎子上，扛到羅東夜市遊街，讓不少民眾全看傻眼！

遠遠瞧一名男子竟被綁在洗車場柱子上，喧鬧聲更響徹雲霄，原來這群人正在慶生，而柱子上的那名男子正是壽星本人！男子手腳都被綁了起來，只見他動彈不得，只能任由朋友拿洗車噴槍朝他身上狂噴，全身上下都被泡沫給覆蓋，無一處倖免，接著再一桶清水直接迎面而來，不知情的人還以為男子被霸凌了。

▲▼惡搞壽星，宜蘭。（圖／東森新聞）

▲▼惡搞壽星，宜蘭。（圖／東森新聞）

▲壽星被惡整滿身泡沫、綑綁。（圖／東森新聞，下同）

這還沒完！男子友人接著用保鮮膜、繩子將他五花大綁到特製轎子上，扛至羅東夜市，如同廟會扛轎一般遊行，一路上左搖右擺，更邊走邊高喊，「今日壽星哦！」雖然被整得慘不忍睹，但轎上的男子仍是一臉笑咪咪，似乎完全不以為意，還樂在其中。

▲▼惡搞壽星，宜蘭。（圖／東森新聞）

▲壽星被遊街示眾，旁邊遊客全嚇壞。

超狂的慶生方式，也讓經過的民眾全看傻了眼！壽星表示，「真的是連自己都嚇死了，想說噴完就沒事，結果被壓在後車箱，又推到羅東夜市去」；王姓友人則稱，慶生活動「差不多從上個月月中就開始規劃，神轎是我另外一個朋友做的，用晾衣服的架子，跟小學生坐的課桌椅，今年生日想給他特別的！」

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關鍵字：惡整,壽星,生日,宜蘭

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