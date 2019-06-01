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社會 社會焦點 保障人權

按摩店偷做S！櫃台遇查緝急按通報燈　警包廂驚見「進行式全套」秒逮人

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▲▼情色交易,按摩店,長安東路。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山分局當場發現按摩師與客人正在進行性交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

突發中心／台北報導

台北市政府警察局中山分局日前接獲舉報，長春路一間按摩店疑似暗營情色產業，警方5月30日持搜索票前往查緝，當場發現女按摩師與客人正在從事性交易，警方隨即將人帶回，依照社會秩序維護法偵辦，並移請裁罰。

警方日前接獲舉報，長春路一間按摩店疑似暗營色情，經長期查訪、蒐證過後，5月30日警方持台北地方法院核發的搜索票前往查緝，才一進門便見到櫃台人員要按下臨檢燈。警方立刻喝止對方行動，並進入包廂搜索，當場發現女按摩師與男客人正從事全套性交易，也在現場查獲保險套等證物，旋即將人帶回派出所，並依社會秩序維護法偵辦後，移請裁罰。

▲▼情色交易,按摩店,長安東路。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲店家裝設的臨檢通報器。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據警方調查，店家利用通訊軟體與客人聯繫，提前預約按摩服務，按摩過程中也會以言語暗示可加價提供不法色情服務。如果碰上臨檢，櫃檯人員會按下臨檢通報燈，提醒包廂內員工，店內員工還可透過個人手機觀看店內監視器畫面，以規避查緝。

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關鍵字：性交易,全套,按摩女,台北

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