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「猶如置身天堂」　衣索比亞博士生夜店酒醉竟猥褻60歲清潔婦

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲衣索匹亞來台進修的博士生，涉嫌在夜店狂歡散場時，猥褻打掃的清潔婦人被逮。（示意圖與本案無關／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

來自衣索比亞的David，4月間和朋友到台北市信義區夜店狂歡，隔天清晨要離開時，竟對著正在打掃的60歲清潔婦，掏出下體做出猥褻動作，被害人驚聲呼救，David被循線逮捕到案，台北地檢署依強制猥褻罪諭令他限制出境、出海及住居。

David目前是靠獎學金在台灣某大學攻讀機械博士，他在2018年底才曾受邀到北市某國中介紹祖國，並分享他的人生經歷，他當時說自己是在街上長大，不知道未來是什麼，甚至曾3、5天沒吃東西，直到來台求學，有地方住、有食物吃，還有乾淨的水可用，猶如置身天堂，是他人生中最幸福的時光。

不過他在2019年4月26日晚上，和朋友到夜店狂歡整夜，隔日清晨離開時，看到1名正在打掃的婦人，竟出奇不意地掏出自己下體，貼上婦人身體不斷磨蹭，附近巡邏警員聽到被害人呼救，循線逮捕David，經被害人指認，以及監視器畫面比對，檢察官認定David涉嫌重大，但考量他在台無資力可繳保釋金，諭令他限制出境、出海及住居，等待後續偵辦。

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關鍵字：博士生,猥褻,夜店,狂歡,獎學金,信義區,夜店

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