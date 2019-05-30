女嬰趴睡嗆奶身亡！保母外出吃早餐　判賠200萬

▲陳姓保母擁有合格證照，卻疏忽沒為女嬰喝完奶後拍背，獨留女嬰在家趴睡嗆奶身亡。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者楊佩琪／台北報導

新北市一陳姓保母被控明知嬰兒喝完奶後，要拍背以防嗆奶，竟自行出門接送自己的小孩，還吃了早餐，導致出生才3個月的女嬰因嗆奶無法呼吸，送醫急救仍回天乏術。刑事部分，陳姓保母被判6個月有期徒刑，民事部分，台北地方法院30日宣判，陳姓保母應給付200萬元精神撫慰金，全案可上訴。

根據判決，陳姓保母擁有中華民國保母人員技術士證，是合法的保母，與周姓女嬰的母親是高中同學，因女嬰母親工作繁忙，陳姓保母答應以1星期共5天，每天24小時，僅酌收5000元補貼費用，照顧3個月大的周姓女嬰。期間，陳姓保母把女嬰當成自己的女兒，照顧得無微不至，豈料2018年3月2日上午，陳姓保母讓女嬰喝完牛奶後，便將女嬰單獨在臥室的嬰兒床上趴睡，自己出門與丈夫接送小孩到幼稚園，再前往早餐店用餐。

沒想到約1小時後返回住處，卻發現女嬰沒有呼吸、沒有反應，緊急送醫急救卻依舊回天乏術，醫院方面判定死亡原因，系肺泡內水腫及透明膜形成導致呼吸衰竭而死，造成該項死亡原因的關鍵，在於女嬰喝奶後，陳姓保母沒有拍背防止嗆奶。

檢方認為，陳姓保母擁有專業證照，明知1歲以下嬰兒睡覺時，應隨時注意動靜，妥善照顧，且不得使6歲以下兒童獨處，陳姓保母卻逕行外出，留下女嬰，將她依業務過失致死罪提起公訴，台北地方法院判決有期徒刑2年，緩刑5年。

民事部分，女嬰父母認為不僅陳姓保母需付賠償責任，陳女的丈夫也有共同過失責任，連帶求償扶養費187萬3477元、精神撫慰金300萬元，總計487萬3477元。

法官認為，受託照顧女嬰的是陳姓保母，非其丈夫，因此沒有連帶賠償責任，另經過計算，187萬多元撫養費用也無所據，但因陳姓保母的疏失，導致女嬰父母痛失愛女，無法享受天倫之樂，身心遭受重大打擊，因此應賠償精神撫慰金200萬元。另陳姓保母於審理期間，同意賠償200萬元慰問金，則不列入民事訴訟損害賠償範圍內。

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