請育嬰假帶小孩...老公十指緊扣女下屬爽過夜　她崩潰還被罵無理取鬧

▲人夫趁著妻子請育嬰假帶小孩大搞外遇。（圖／取自pakutaso）

地方中心／台北報導

台北市一名梁姓男子2016年趁妻子請育嬰假期間，與鍾姓女下屬大搞婚外情，頻頻晚歸甚至乾脆在外過夜，還與鍾女多次親密出遊，更腳穿情侶鞋，濃情密意。梁妻見到丈夫手機LINE背景是鍾女照片後，才驚覺不對勁，發現丈夫外遇，一怒之下告上法庭。台北地方法院判鍾女應賠償25萬元，可上訴。

根據判決書，梁妻指控，2011年底與丈夫結婚，2人也在同一家公司工作，沒想到丈夫卻趁著2016年7月她生下孩子請育嬰假到姊姊家居住的時候，用工作繁忙的藉口冷落她，還時常晚歸或在外過夜。2018年2月間，梁妻發現丈夫竟然用鍾女的照片當作LINE的底圖背景，並發現2人還穿著同款新鞋，讓她忍不住多次詢問丈夫，是不是在外有了其他女人，丈夫還認為她在無理取鬧，藉詞不提。

梁妻表示，丈夫2018年4月底先是趁著她帶小孩回娘家之際，與鍾女到中部過夜旅遊，2人還搭肩、擁抱、十指緊扣，5月又帶著自己與孩子一同和鍾女出遊，同年9月丈夫才坦承已經背叛婚姻與家庭，夫妻倆協議離婚。

因為3人都在同一間公司工作，梁妻不想與鍾女碰面，工作只好改為兼職，而鍾女卻連一句道歉都沒有，讓她身心煎熬，精神痛苦不堪，必須求助醫療支持，她決定向鍾女求償70萬元。

法院審理時，鍾女不否認介入梁妻的婚姻，但她指出，梁妻懷孕生產後，就向公司申請留職停薪約2年，所以換工作難以認定是因為自己的行為，又加上她早就封鎖了梁妻的連絡資訊，不是故意不回應，也有誠意要向梁妻道歉。

台北地方法院審酌後，判鍾女應賠償梁妻25萬元，全案仍可上訴。

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