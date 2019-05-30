慶祝指考結束約麻吉上U2看電影　出了包廂再也不聯絡...他亂摸還放話

▲阿凱約情同麻吉的女同學去慶祝大學指考結束，卻趁2人獨處時摸胸猥褻。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

高中剛畢業的「阿凱」參加指考結束後，找女同學一起去U2 MTV看電影，阿凱竟對平常稱兄道弟的女同學伸狼爪，強行摸胸，被害人死命抓住褲子，才免於受到更大傷害，事後被害人再也沒聯絡阿凱，卻聽說阿凱到處評論她的身材，憤而提告，台北地檢署30日依強制猥褻起訴阿凱。

據了解，阿凱和被害人在事發前是無所不談的麻吉好朋友，2人每天用通訊軟體傳訊打屁，2018年間，被害人通過學測已經確定可上大學，等阿凱參加指考結束後，2人相約慶祝，地點就選在西門町的U2 MTV。

沒想到阿凱卻趁2人在漆黑包廂獨處的時候，突然把手伸向被害人，被害人掙扎抗拒，慌亂中死命地抓住自己褲頭，避免被阿凱脫下，但仍難逃狼爪襲胸，事後2人離開包廂。

被害人原未追究，但是阿凱卻到處吹噓，並對被害人身材品頭論足，消息傳到被害人家裡，鼓勵被害人提告。阿凱到案後否認違反被害人意願，狡辯被害人一開始知道要去U2，就應該也有進一步發展的意思。

檢察官調查發現，2人在事發前的通訊對話熱絡，事發後卻再也沒有一言半語，認為被害人不會無故與多年好友斷絕聯繫，但因無證據顯示阿凱企圖性侵被害人，因此最後依強制猥褻罪起訴阿凱。

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