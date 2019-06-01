網路糾紛虎頭山談判起衝突　少年疑嗆聲慘遭圍毆惹禍

▲桃園警分局2月間處理少年糾紛案，當時涉案人員當晚即遭警方通知到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今年2月間處理一起少年糾紛案，雙方疑因網路糾紛相約虎頭山談判，其中一名少年向對方嗆聲遭痛毆，警方當晚將受傷少年送醫治療，涉案男子已通知到案，但受傷少年始終未提告，有網友在爆料公社貼文「與朋友看夜景卻遭圍毆」一文，少年1日凌晨才由父親陪同製作筆錄提告，全案依傷害罪嫌將涉案人員移送桃檢偵辦。

有網友在爆料公社貼文「與朋友看夜景卻遭40餘位高中生持鋁棒圍毆」一文，網友稱：「我只想問你們……為何完全不相識的路人，卻被你們無緣無故的群毆？為何你們傳影片當笑話看的時候，有人認出被害人是認識的，還傳給被害人影片？嘲笑他沒種，看他沒有，這不是在傷口灑鹽嗎？是否欺人太甚….」

▲桃園警方處理少年糾紛案，挨打少年1日凌晨提告。（圖／翻攝自爆料公社）

警方指出，事件發生於今年2月26日晚間18時，受害少年疑因在網路上與人起糾紛，相約到虎頭山公園談判把事情講清楚，但談判時卻發生言語衝突遭對方持球棒毆傷，造成身體多處瘀傷與挫傷，青溪派出所獲報後啟動快打機制，趕抵現場將受傷少年送醫治療，當晚22時許通知涉案的同為19歲的游姓、蘇姓男子到案說明，兩人均坦承動手毆傷少年。

警方表示，因傷害案屬於告訴乃論，受害少年案發後一直未出面提告，警方多次聯繫都未到，遲至1日凌晨才由父親陪同下提告傷害，全案已依傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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