桃園男情緒失控持菜刀要脅母親和阿嬤　4員警攻堅奪刀受傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子31日上午因情緒失控，持菜刀揚言砍殺媽媽與阿嬤案，母嬤驚惶失措報警求救，張男急忙逃跑躲藏，平鎮與中壢2分局員警趕抵後與張談判溝通2小時無效，最後決定攻堅抓人，張持菜刀拒捕，十餘名員警將張宅團團包圍，最後由頂樓攻堅成功制伏張男，但有4名員警受傷掛彩，2人需開刀治療。

▲桃園市張姓男子31日上午情緒失控持刀揚言要砍阿嬤與媽媽，員警攻堅制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

年約40歲的張姓男子31日上午疑因情緒不穩失控，在平鎮區阿嬤家裡拿刀揚言要砍傷阿嬤與媽媽，2人驚恐之餘報警求救，平鎮警方派員到場處理，先救出阿嬤與媽媽，張男見大批員警趕抵連忙奪門而出，跑至鄰近中壢區住宅躲藏。

▲桃園市張姓男子持刀要砍阿嬤與媽媽，員警以優勢警力制伏張男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男跑到中壢區嘉興二街住處躲藏，中壢分局普仁派出所派出十餘位員警圍堵，展開長達2小時對峙，但張男就是拒絕開門，更拒絕員警進入屋內談判，眼見大批民眾圍觀，員警決定從頂樓攻堅抓人。

▲桃園市張姓男子持刀揚言砍阿嬤與媽媽，4名員警攻堅時掛彩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警從頂樓破窗進入屋內，張持菜刀拒捕，一樓員警也破窗進入支援，雙方扭打過程中，有員警腿部被打到骨裂、有左手被菜刀割傷，還有員警在奪刀時頸部被割傷5公分傷口，總計4人受傷，張男在優勢警力壓制下被制伏，張自己也受到刀傷滿臉鮮血，經救護人員包紮後送往衛福部桃園醫院救治。

▲桃園市張姓男子持刀遭員警制伏後，送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男的父親透露，兒子長期失業又未婚，自己不但未檢討，反而怪罪媽媽與阿嬤，情緒非常不穩，也是家中不定時炸彈；警方表示，攻堅過程中有4名警員受傷，其中2人可能要開刀治療，為了奪刀救出受困的居民，付出代價不小，希望落網的張男能夠多為家人著想，不要成為家人與鄰居恐怖夢魘。

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