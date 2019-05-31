桃園機場美食區換裝新登場　國人入出境休閒用餐好選擇

▲桃園國際機場第二航廈B2地下美食街去年底封閉整修後換新裝，即日起試營運。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場強化服務品質，提供旅客與機場工作人員更多樣化餐飲選擇，去年底封閉整修的第二航廈B2層地下美食街，經過整修換新裝後，即日起試營運，桃機公司表示，除營業面積增加外，餐飲櫃位從原來15個增加至21個，提供台、日、韓與西式多國料理美食，以全新空間設計，提供國人更多樣化餐飲新選擇。

「民以食為天」，桃園國際機場每天入出境旅客與接送機國人逾10萬人次，桃機公司為提供旅客與國人多園飲食新選擇，積極引進各國特色料理與台灣在地美食，從老饕級的熟成牛肉麵到香港米其林一星平價餐飲，日、韓、星、泰與西式異國料理，當然少不了台灣鹽酥雞、香雞排、珍奶等國民美食，還有專為新南向回教旅客提供的清真認證美食，成為民眾假日休閒用餐的新選擇。

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▲試營運的第二航廈地下美食街，全新空間設計提供國人更好的機場餐飲選擇。（記者沈繼昌翻攝）

去年底封閉整修的第二航廈B2層地下美食街已展開試營運，預計6月5日正式開幕，營業面積由原先的2,200平方公尺擴大至2,400平方公尺，餐飲櫃位也由15個增加至21個，引進「呷七碗」、「小南門」、「麥當勞」、「星巴克」、「高川鰻魚飯」、「RAMEN IROHA」、「12MINI」等知名餐飲品牌，提供包括台、日、韓與西式多國料理美食，以全新空間設計，提供全新的機場餐飲服務。

桃機公司指出，未來第二航廈南、北兩側擴建區頂樓，將規劃台北大稻埕廟街場景的美食商場與景觀餐廳，將有台灣米其林餐廳進駐，國人可在景觀餐廳可享受各種美食料理，還能觀賞飛機起降，使用相關設施，讓桃園機場不再只是機場，也成為美食天堂與假日休閒用餐好選擇。

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