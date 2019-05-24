「女主角」爭奪戰續集！虎媽「闖教室討公道」　一巴掌將小4女兒送進少年法庭

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」，衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝爆料公社）

突發中心／綜合報導

台南市一名張姓母親因就讀小四的女兒2年前遭同學打巴掌，1日衝到女兒教室要求女兒當全班面前回打對方巴掌，還請班上一名同學全程錄影「討公道」的過程並在臉書發文，引起網友熱議。事情經過一個多月，張母發文透露，女兒被對方家長提告傷害罪，還因此要上少年法庭。

這整起事件是因為張母不滿女兒2年前被選上女主角，第二女主角產生忌妒心、當全班面前掌摑她的女兒。張母女兒近日因拿到獎狀卻怕被打，張母認為是2年前女兒被同學掌摑後的陰霾，便衝到學校動私刑，還全程錄影並放上網。

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」，衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝爆料公社）

事件曝光後，引起網友兩面看法，有網友認為「江湖在走、氣勢要有。這是我以後會做的事！我寧可當敏感的媽媽，也不要當無事媽媽。」、「我女兒的話我也會這樣保護我女兒的」；但也有網友認為「這是錯誤的行為，應該受到法律制裁，以導正社會善良風氣！」、「社會病了，變相鼓勵使用暴力，最壞的示範，一堆人還叫好」。

▲虎媽臉書再發文透露女兒被對方告傷害罪。（圖／記者葉國吏翻攝）

然而，事件爆發後的一個多月，張母再發文寫道，「明天女兒要到少年法庭因傷害罪開庭」，她還因此心情煩到睡不著覺，「和對方一樣，情緒控管及精神有問題，所以應該可以和對方說詞一樣，合理化我的行為吧！」

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