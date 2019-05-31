辣模臉書「胸器」驚人　酸民「沒腦只能露奶」挨告…檢：用詞刻薄但不起訴

▲桃園市陳姓男子前年在辣模臉書貼文「沒腦只能露奶」諷刺挨告。（圖／翻攝自Yumi. K臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

網路人氣辣模「Yumi.K」2017黏在臉書貼文「以後看醫生絕對穿內衣，醫師隔著胸部聽診超尷尬的，真想把內內搬起來給他聽」，有陳姓網友留言：「沒腦只能瘋狂露奶」，Yumi提告控訴公然侮辱，桃檢認為，陳用詞雖刻薄，但難認有公然侮辱犯意，31日偵結予以不起訴處分。

在個人臉書擁有32萬餘粉絲「Yumi.K」，曾在2017年8月間在個人臉書上貼文「以後看醫生絕對穿內衣，本來想說看醫生而已隨便穿，沒想到他會用聽診，醫生隔著我的胸部壓著（正直醫生沒偷吃豆腐）除了尷尬，還真的好痛，想把內內搬起來給他聽，但真的尷尬，他似乎也很尷尬」之貼文。

結果21歲陳姓男子瀏覽後，以個人名義直接在臉書留言「沒腦所以只能瘋狂露奶」等語，Yumi認為受到侮辱，向警方提告陳涉及公然侮辱罪嫌；桃檢偵訊時，陳男坦承留言，他辯稱，常在網路上看到有些女生沒有一技之長，只靠性感照片與發一些奇怪文章引人注意，他看多了覺得煩，所以才會留言。

桃檢調查，本案因Yumi在自己臉書刊載圖與文，經過他人轉載到其他臉書社團，Yumi也將其刊登內容設為公開狀態，基於言論自由原則，難期獲得所有人認同，下方網友留言正反兩面意見都有，陳男針對Yumi文章、照片發表個人意見，用字遣詞較為尖酸刻薄，令告訴人感覺不悅難過，但難認是針對告訴人所為之人身攻擊，就斷定主觀上有公然侮辱犯行，僅憑告訴人片面指訴，遽令陳擔負罪責，偵結予以不起訴處分。

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