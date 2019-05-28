周杰倫叔叔揮拳打鄰居挨告　願1萬和解：只是輕輕甩一下

▲周杰倫的叔叔日前因罵鄰居是狗鬧上版面，又因被控毆打鄰居被判刑，求償16萬。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

天王周杰倫的親叔叔因不滿鄰居亂按電梯，氣憤下打了鄰居一巴掌，被依傷害罪判刑4個月有期徒刑，得易科罰金，該名鄰居向周男求償16萬元，台北地方法院28日開庭，周男強調自己的手背「只是輕輕甩一下」，願以1萬元和解，不過對方拒絕。

事情發生在2018年7月間，周男被控不滿許姓女鄰居先前在大樓內亂按電梯，2人於樓梯口碰頭時，突然以身體擋住許女的去路，不讓許女離開，還恐嚇「要給你教訓」等語，並揮拳毆打許女臉頰，導致許女左臉及上唇挫傷，提告傷害。

檢方認為，周男否認有恐嚇性言語，調閱現場監視器畫面，僅有動作沒有聲音，難以認定有恐嚇事實，但確實有揮拳情事，依傷害罪將周男提起公訴。一審周男因此被判處有期徒刑4個月，得易科罰金。周男不服，提起上訴，但遭駁回。

民事部分，許女向周男求償16萬元精神撫慰金，台北地方法院開庭，許女委任房東到庭，房東表示，事情發生後，許女害怕到不願再住，搬回台中老家，而周男根本不承認打人，沒有和解空間。

周男則強調，當時他輪值任大樓主委，質問許女為何要亂按大樓電梯，許女不理睬，他才會衝動動手「我只是輕輕甩一下，手背碰到她的臉頰。」且事發後便未再與許女往來，並未造成許女的畏懼。另他願意和解，也願意賠償1萬元，但許女一直不出面。刑事部分判刑的罰金也都繳清，但因他還得供氧高齡90多歲的姐姐，經濟壓力其實不小。

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